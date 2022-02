Koszalin: Radni KO chcą ponownych konsultacji ws. zmian granic miasta; magistrat ich nie zakłada

Koszalińscy radni klubu Koalicji Obywatelskiej zaniepokojeni sposobem prowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmian granic administracyjnych chcą ich przedłużenia lub ponownego przeprowadzenia. Nie ma takiego scenariusza – powiedział PAP rzecznik magistratu Robert Grabowski.

Miasto Koszalin uzyskało 20 grudnia ub.r. zgodę radnych na wszczęcie procedury zmierzającej do poszerzenia jego granic administracyjnych o sołectwo Kretomino (gmina Manowo), sołectwo Mścice (gmina Będzino) i część sołectwa Stare Bielice (gmina Biesiekierz).

Uwzględnione w procedurze konsultacje społeczne dla mieszkańców Koszalina rozpoczęły się 31 stycznia i potrwają do 13 lutego. Polegają na wypełnieniu dostępnej w wersji elektronicznej i papierowej ankiety z dwoma pytaniami - w kwestii stanowiska co do poszerzenia granic miasta Koszalina i bycia mieszkańcem Koszalina. Koszalinianie, nie podając swoich danych osobowych, zaznaczają w ankiecie nazwę osiedla, które zamieszkują.

Koszalińscy radni klubu Koalicji Obywatelskiej podważają sposób prowadzenia konsultacji społecznych. 10 lutego skierowali do prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego wniosek "w sprawie przeprowadzenia wiarygodnych i niepodważalnych konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Koszalina z jednoczesnym przesunięciem terminu zakończenia konsultacji do marca 2022 roku lub wskazania nowego terminu przeprowadzenia przedmiotowych konsultacji".

W ocenie klubu zarządzenie wydane przez prezydenta Jedlińskiego określające ankietę konsultacyjną "nie wprowadziło kryteriów, które uwiarygodniłyby oddany głos przez mieszkańca regionu czy miasta", natomiast dało możliwości zmanipulowania wyniku. "Jedna i ta sama osoba może elektronicznie bez ograniczeń wypełniać i wysyłać ankietę z tego samego urządzenia. (…) może wskazać, że zamieszkuje dowolnie wybrane przez siebie osiedle. (…) Ankietę może wypełnić nawet mieszkaniec Krakowa, ba nawet Brukseli. (…) Dokładnie tak samo można zrobić w formie papierowej" - napisali we wniosku podpisanym przez przewodniczącego klubu KO Sebastiana Tałaja.

Rzecznik koszalińskiego magistratu Robert Grabowski w piątek w rozmowie z PAP kategorycznie stwierdził, że konsultacje zakończą się w terminie, 13 lutego. Nie będą przedłużane bądź przeprowadzane ponownie. "Prezydent Jedliński nie ma takiego scenariusza" - zaznaczył Grabowski.

Sekretarz miasta Tomasz Czuczak, który przygotowywał ankietę, powiedział PAP, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i orzecznictwem przy konsultacjach nie wolno łączyć osoby z jego opinią, którą wyraża. "Konsultacje to nie referendum, nie wybory. My nie zbieramy informacji o tym, kto głosuje w jaki sposób. To jest niezgodne z prawem, mogłoby spowodować wpływanie na określone osoby" - podkreślił Czuczak.

Dodał, że w konsultacjach mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Koszalina. Nie wolno ograniczać ich m.in. do osób pełnoletnich i posiadających meldunek. Swoją opinię może wyrazić więc zarówno 15-latek, jak i osoba jedynie zamieszkująca Koszalin, bez stałego meldunku. Weryfikacja takiej osoby jest "praktycznie niemożliwa".

Czuczak podkreślił, że blokowanie numerów IP mogłoby uniemożliwić wypełnienie ankiety wszystkim domownikom. Ponadto, jak ocenił, przy dostępnej obecnie technologii, jest nieskuteczne, bo mobilne urządzenia mają zmienne IP.

Urzędnik wyraził przekonanie, że osoby, które wypowiedziały się w tej ankiecie lub dopiero chcą to zrobić, nie robią tego z zamiarem manipulacji wynikiem. A taką tezę, że "każdy mieszkaniec Koszalina jest nieuczciwy i będzie chciał kombinować", jak zaznaczył, stawiają radni Koalicji Obywatelskiej.

Po konsultacjach społecznych wniosek dotyczący zmiany granic wraz z wynikami tych konsultacji rada miejska uchwałą skieruje do wojewody zachodniopomorskiego, który opiniuje go i następnie przekazuje ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Stosowny wniosek do MSWiA powinien zostać złożony do 31 marca 2022 r. Ostateczną decyzję o uwzględnieniu wniosku podejmie do 30 czerwca 2022 r. Rada Ministrów. Jeśli ta będzie pozytywna, zmiany dotyczące granic Koszalina wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r. Na skutek tych zmian miasto powiększyłoby się o ponad 2 tys. ha i o ok. 3,5 tys. mieszkańców.