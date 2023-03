Koszalin: Samorząd wsparł sprzeciw partnerskiego Iwano-Frankiwska wobec decyzji MKOl

Koszaliński samorząd, odpowiadając na apel ukraińskiego miasta partnerskiego Iwano-Frankiwska, wyraził sprzeciw wobec decyzji MKOl o możliwości ponownego dopuszczenia do udziału w międzynarodowych zawodach sportowców z Rosji i Białorusi – mówił w piątek przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kuriata.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Władze miasta Iwano-Frankiwska w Ukrainie zwróciły się do swoich miast partnerskich, w tym do samorządu Koszalina, o wsparcie apelu skierowanego do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, narodowych komitetów olimpijskich państw świata oraz międzynarodowych federacji sportowych w sprawie nieuczestniczenia rosyjskich i białoruskich sportowców w międzynarodowych zawodach sportowych, w tym Igrzyskach Olimpijskich i Azjatyckich do czasu zakończenia zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

W apelu podkreślono, że z 71 medali 45 zdobyli dla Rosji na olimpiadzie w Tokio sportowcy "będący jednocześnie członkami Centralnego Klubu Sportowego Armii Rosyjskiej". "Armia ta dokonuje obecnie okrucieństw, mordując, gwałcąc i grabiąc na ukraińskiej ziemi" - napisano.

Autorzy apelu podkreślili, że "wielu ukraińskich sportowców z godnością i odwagą broni swojej ojczyzny przed rosyjskimi najeźdźcami; niektórzy z nich poświęcili swoje życie za wolność i pokój na ziemi ukraińskiej, pokój w całej Europie, nigdy nie mając możliwości wzięcia udziału w zawodach sportowych".

"W trakcie rosyjskiej agresji zginęło ponad 220 ukraińskich sportowców, uszkodzonych zostało ponad 320 obiektów sportowych, z czego 87 zostało całkowicie lub częściowo zniszczonych, a tylko oficjalne i obecnie szacowane straty z tego tytułu zniszczenia infrastruktury sportowej przekroczyły 250 milionów dolarów" - przekazali w apelu deputowani Rady Miejskiej Iwano-Frankiwska.

Zaznaczyli, że mają nadzieję, że MKOl zmieni swoją decyzję. "W przeciwnym razie wzywamy wszystkie narodowe komitety olimpijskie i narodowe federacje sportowe państw do bojkotu zawodów, w których będą uczestniczyć rosyjscy i białoruscy sportowcy" - tymi słowami zakończyli swój apel.

W piątek przedstawiciele koszalińskiego samorządu podczas briefingu prasowego poinformowali o wsparciu apelu. "Przyjęliśmy go z wielkim zrozumieniem" - podkreślił przewodniczący RM w Koszalinie Jan Kuriata. Jednocześnie dodał, że w tej kwestii "polski rząd, parlament i polskie organizacje sportowe mają jedno stanowisko - nie dla udziału sportowców rosyjskich i białoruskich".

Koszaliński samorząd, odpowiadając na apel Iwano-Frankiwska, uznał decyzję MKOl za "szokującą i oburzającą, "haniebną i niedopuszczalną w chwili, gdy ukraińscy sportowcy musieli pozostawić działalność sportową i włączyć się w obronę Ojczyzny".

MKOl we wtorek wydał zalecenia dla międzynarodowych federacji sportowych dotyczące ponownego dopuszczenia zawodników z Rosji i Białorusi do międzynarodowej rywalizacji, jednocześnie wprowadzając szereg warunków do spełnienia przez tych sportowców.

To m.in. występy pod neutralną flagą, ponadto chodzi wyłącznie o starty indywidualne i tylko tych zawodników, którzy w żaden sposób nie popierają wojny w Ukrainie oraz nie mają związków z armią czy klubami wojskowymi.

Postanowienia MKOl nie dotyczą igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku - odrębna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w późniejszym terminie.