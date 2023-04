Koszalin: Szefernaker: ruszamy z projektem Młodzi Liderzy Przyszłości skierowanym do młodych osób z regionu

Ruszamy z projektem Młodzi Liderzy Przyszłości skierowanym do młodych osób z regionu, z cyklem spotkań z ciekawymi ludźmi w tematach związanych z funkcjonowaniem państwa, z prawem, ekonomią – mówił we wtorek w Koszalinie wiceszef MSWiA, poseł PiS Paweł Szefernaker, ogłaszając nabór do projektu.

Projekt Młodzi Liderzy Przyszłości to inicjatywa posła Pawła Szefernakera i pracowników jego koszalińskiego biura. Podczas wtorkowej konferencji prasowej Szefernaker zaznaczył, że projekt jest wynikiem jego wizyt w regionie, podczas których młodzi ludzie zgłaszają potrzebę "spotkań z osobami, które w państwie sprawują ważne stanowiska".

We wtorek ruszył nabór zainteresowanych udziałem w projekcie. "Zapraszam młode osoby w wieku 18-25 lat, uczniów, studentów do udziału w projekcie spotkań z ciekawymi ludźmi, spotkań w tematach związanych z funkcjonowaniem państwa, z prawem, ekonomią" - powiedział Szefernaker.

Przekazał, że nabór zainteresowanych osób z powiatów koszalińskiego okręgu wyborczego, prowadzony przez jego poselską stronę internetową: www.szefernaker.pl, potrwa do 22 kwietnia. Dodał, że znajduje się tam specjalna zakładka dotycząca projektu. Zainteresowani muszą wypełnić ankietę. Na podstawie udzielonych odpowiedzi dokonany zostanie wybór ok. 20 osób. Dodał przy tym, że ostateczna ich liczba zależeć będzie od zainteresowania projektem.

"Chcemy w ramach cyklu zorganizować dwa spotkania weekendowe stacjonarne w Koszalinie, trzy spotkania on-line i na koniec planujemy dla uczestników dwudniowy wyjazd do Warszawy, w ramach którego odbędzie się zwiedzanie Sejmu, kancelarii prezydenta i premiera, MSWiA oraz spotkanie z osobami, które na co dzień tam pracują" - przekazał Szefernaker.

Pierwsze spotkanie miałoby się odbyć w połowie maja.

"Będą to wykłady dotyczące szeroko pojętego przywództwa z udziałem prelegentów. Będą nimi w tym cyklu: Małgorzata Wassermann - adwokat, polityk, poseł na Sejm, Witold Bańka- prezydent Światowej Agencji Antydopingowej, Marcin Przydacz - szef polityki międzynarodowej kancelarii prezydenta, Arkady Rzegocki - były ambasador RP w Wielkiej Brytanii, obecnie szef służby zagranicznej, Zbigniew Bogucki - wojewoda zachodniopomorski, Janusz Cieszyński - wiceminister zdrowia odpowiedzialny za informatyzację sektora zdrowia w latach 2018-2020, obecnie minister ds. cyfryzacji, Stanisław Żaryn - pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa w przestrzeni informacyjnej RP. Planujemy też spotkania z praktykami" - zaznaczył Szefernaker.

Projekt Młodzi Liderzy Przyszłości ma zakończyć się w lipcu.