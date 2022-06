Koszalin: Szpital wojewódzki zapowiada uruchomienie kardiochirurgii z chirurgią naczyniową

Szpital Wojewódzki w Koszalinie zapowiada uruchomienie Oddziału Kardiochirurgii z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej. Jak podała w środę rzeczniczka prasowa placówki Marzena Sutryk, szpital czeka już tylko na pozytywną decyzję Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ.

"Liczę, że to kwestia najbliższego czasu i że decyzja (NFZ) będzie dla nas pozytywna. Zwłaszcza że działalność ta wpisuje się w założenia +Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030+. Jak tylko dostaniemy zielone światło, wykonawca usług rozpocznie przygotowania, by uruchomić oddział po wakacjach, jeszcze we wrześniu" - zapowiedział cytowany w komunikacie dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie Andrzej Kondaszewski.

Zaznaczył, że planowany do uruchomienia oddział będzie "jednym z nielicznych ośrodków w kraju, w którym kompleksowo będą leczeni pacjenci z problemami kardiologicznymi".

Jak podała Sutryk, oddział ma powstać w pomieszczeniach szpitalnego kompleksu przy ul. Chałubińskiego. Te w drodze przetargu przeprowadzonego za zgodą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego zostały wydzierżawione Dolnośląskiemu Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

"Wykonawca ma wziąć na siebie realizację usług w zakresie świadczeń kardiochirurgicznych, a także w zakresie chirurgii naczyniowej, która jakiś czas temu została w szpitalu zawieszona z powodu braku kadry lekarskiej' - zaznaczyła Sutryk.

"Zespół lekarzy będzie działał pod przewodnictwem prof. Romualda Cichonia. Po stronie wykonawcy będzie zarówno zapewnienie kadry, jak i wyposażenie Oddziału Kardiochirurgii, np. umożliwiające krążenie pozaustrojowe. Szpital ze swojej strony udostępnia pomieszczenia oraz szereg usług niezbędnych do funkcjonowania kardiochirurgii, jak np. dostęp do diagnostyki czy bloku operacyjnego" - doprecyzował cytowany Kondaszewski.

W Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie działa jeden z czołowych w województwie oddziałów kardiologii. Od ok. 20 lat wykonywanych jest w nim rocznie blisko 1650 koronarografii i 950 angioplastyk. Leczonych jest rocznie ok. 550-650 ostrych zespołów wieńcowych i ok. 250 pacjentów kierowanych jest do operacji kardiochirurgicznych. Obecnie najbliższy ośrodek, w którym wykonywane są zabiegi kardiochirurgiczne, jest w Szczecinie. Ten, który powstałby w koszalińskim szpitalu, w ocenie dyrektora placówki, stanowiłby "integralną część zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców Pomorza Środkowego oraz wsparłaby działalność Oddziału Kardiologii".

Choroby układu krążenia są wymieniane wśród najczęściej występujących przyczyn umieralności Polaków. Jak podano w komunikacie, w 2018 r. w województwie zachodniopomorskim zanotowano ogółem 18 557 zgonów, z tym z powodu chorób układu krążenia zmarło 8005 osób (43,1 proc). Wśród osób powyżej 65. roku życia choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią ponad 53 proc. wszystkich zgonów. W 2020 r. średnia liczba operacji kardiochirurgicznych na 1 mln mieszkańców województwa zachodniopomorskiego wyniosła 430, przy średniej krajowej na poziomie 506 operacji.