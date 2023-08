Koszalin: Wyrzucony z Platformy Obywatelskiej Jan Kuriata wystartuje do Senatu

Jan Kuriata - były poseł PO wykluczony z partii w ubiegłym roku, obecnie przewodniczący Rady Miejskiej w Koszalinie – wystartuje do Senatu w okręgu nr 100 z własnego komitetu wyborczego. Jego kontrkandydatem będzie m.in. senator Stanisław Gawłowski, którego PO wystawia w ramach paktu senackiego.

Kuriata, wieloletni członek Platformy Obywatelskiej, z ramienia której był posłem na Sejm VI kadencji, a potem radnym sejmiku zachodniopomorskiego i radnym miejskim, w maju 2022 r. został z partii prawomocnie wyrzucony. W poniedziałek zarejestrował w PKW KWW Tak Dla Senatu RP Jan Kuriata, z którego będzie ubiegać się o mandat senatora. Nie chce, by ponownie został nim Stanisław Gawłowski.

"Środowisko osób, które tworzyły koszalińską Platformę zostało skłócone. Ludzie są na siebie +napuszczani+. Kto śledzi sesje rady miejskiej, ten widzi, jak to wygląda. Tak nie może być. Moim zdaniem, źle by się stało, gdyby senatorem Pomorza Środkowego był obecny senator Stanisław Gawłowski" - mówił w Polskim Radiu Koszalin Kuriata w połowie sierpnia, gdy jeszcze rozważał swój start w wyborach do Senatu.

Obok Stanisława Gawłowskiego i Jana Kuriaty o mandat senatora zamierza ubiegać się także lokalny dziennikarz Marek Łagocki, który zarejestrował KWW Pakt Senat Dla Obywateli i chce być alternatywą dla wyborców PO i PiS.

Kuriata i jeszcze czworo radnych zostało wykluczonych z klubu KO, po tym, jak nie zastosowali się do wytycznych uchwały zarządu powiatu grodzkiego PO i na sesji miejskiej 16 listopada 2021 r. zagłosowali za podwyżkami podatku od nieruchomości i środków transportu na 2022 r. Już jako wykluczeni z klubu zagłosowali za odwołaniem z funkcji wiceprzewodniczących członków PO i to zaważyło na tym, że szef koszalińskiej PO Tomasz Sobieraj w grudniu 2021 r. zapowiedział złożenie wniosku o ich wyrzucenie z partii.

Ostatecznie wyrzucony z partii przez sąd koleżeński został tylko Kuriata, pozostała czwórka radnych sama odeszła z partii przed terminem rozprawy.

"W ciągu pięciu minut powiedziano mi, że good bye, nie mamy o czym rozmawiać" - relacjonował przebieg rozprawy przed krajowym sądem koleżeńskim. Nie krył wówczas rozczarowania z takiego obrotu sprawy, nieuwzględnienia wyjaśnień i podejrzeń, co do zaistnienia nieprawidłowości podczas wyborów w koszalińskiej Platformie (Kuriata był jednym z kandydatów na przewodniczącego - PAP) oraz finansowania ze środków samorządowych partyjnych spotkań.

Wcześniej, z końcem 2020 r. z klubu KO odeszło czworo radnych, a w 2022 r. kolejna radna. Koalicja Obywatelska rozpoczynała obecną kadencję samorządową z 19 radnymi w Koszalinie. W klubie KO pozostało zaledwie dziewięcioro radnych w liczącej od 2022 r. 27 osób radzie.

Jan Kuriata jest przewodniczącym rady Miejskiej w Koszalinie, rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie.