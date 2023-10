Jak podkreślił na konferencji PRECOP 28 wiceprezes zarządu Banku Pekao Jerzy Kwieciński, wbrew pozorom gigantycznie rosnące koszty transformacji energetycznej nie są problemem, bo instytucje finansowe deklarują, że mają środki na ten cel i to z nawiązką.

Światowy sektor finansowy może przeznaczyć nawet ponad 130 bilionów dolarów na kwestie energetyczno-klimatyczne.

Bank Światowy szacuje, że rocznie trzeba przeznaczyć na ten cel ponad 1 bilion dolarów.

Jak wskazał wiceprezes Pekao Jerzy Kwieciński na konferencji PRECOP 28, środków raczej nie zabraknie, problemem jest tempo przyrastania nowych projektów, które można by finansować.

Kwieciński podkreślił także kluczowe znaczenie edukacji i kultury oszczędzania energii w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju.

Bank Pekao ma już 4,4 proc. aktywów związanych z ESG, co sprawia, że jest pod tym względem w czołówce instytucji finansowej.

PRECOP 28 odbywa się w dniach 5-6 października 2023 roku. To dwudniowa konferencja przygotowująca do Szczytu Klimatycznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (COP 28).

Wiceprezes Pekao Jerzy Kwieciński był w czwartek, 5 października, gościem sesji "Zrównoważone Finanse" na konferencji PRECOP 28.

– W Pekao patrzymy na to, co się dzieje na świecie. Co roku są dyskusje na ten temat i deklaracje świata finansów i już wcześniej mówiono, że jest możliwość przeznaczenia na kwestie energetyczno-klimatyczne grubo ponad 100 bln dol., w tym roku może nawet już padnie kwota ponad 130 bln dol. 100 bln dol. to tyle mniej więcej, ile wynosi światowe PKB – zauważył Kwieciński.

Jak podkreślił, jeśli Bank Światowy mówi o konieczności wydania 1 bln dol. rocznie na te cele, a to może być zaniżona kwota. Przykładowo dla samej Unii Europejskiej ostatnio podniesiono szacunki z 250-350 mld dol. do 1 bln dol. rocznie koniecznych wydatków. Mimo to i tak wyraźnie widać, że możliwości finansowe są, żeby takie wydatki pokryć.

Problemem, z jakim obecnie się mierzymy, jest w jego diagnozie raczej brak projektów, które można by finansować. – To słabo przyrasta. Wszystkie projekty, które się pojawiają, szczególnie związane z odnawialnymi źródłami energii, to właściwie są przez banki rozchwytywane – stwierdził Kwieciński.

Oprócz inwestycji, potrzebna jest też edukacja i zmiana kulturowa

Nie znaczy to też - w jego opinii - jednak, że mało zostało do tej pory zrobione. Wręcz przeciwnie, sam Bank Pekao może się obecnie pochwalić 4,4 proc. aktywów związanych z ESG, gdy celem założonym było więcej niż 4 proc., a najlepsze instytucje pod tym względem mają ich 5 proc. My jesteśmy blisko tych najlepszych, jeśli chodzi o portfel zrównoważonych aktywów – zauważył.

W Polsce bardzo dużo powstało też w ostatnim czasie instalacji fotowoltaicznych, których oficjalnie mamy 15 GW mocy, a być może nawet więcej niż 20 GW, co jego ocenie należy przypisać sukcesowi programu "Mój Prąd". – Akurat my będziemy też budować największe farmy wiatrowe w Europie – stwierdził Kwieciński.

Jak podkreślił, kluczem są też jednak zmiany, które następują w firmach czy w naszych domach. – Trzeba zmienić też nastawienie, m.in. żeby mniej zużywać energii. Do tego potrzebna jest odpowiednia edukacja, ale też pewnego rodzaju kultura. Wiadomo, że wszyscy się ostatnio bogacimy i rośnie zużycie energii elektrycznej. Powinniśmy jednak oszczędzać, aby samo zapotrzebowanie na energię elektryczną zmniejszać – zauważył.

PRECOP 28 to przygotowanie do COP 28 w Dubaju

PRECOP 28 to dwudniowa konferencja przygotowująca do Szczytu Klimatycznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (COP 28). - W 2018 roku w Katowicach odbył się szczyt klimatyczny COP 24. Ważne jest, aby te idee były kontynuowane i rozwijane. Stąd pomysł na konferencję PRECOP. Obecna edycja to przygotowanie do COP 28 w Dubaju – powiedział Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, otwierając PRECOP 28.

Organizatorami PRECOP 28 są United Nations Global Compact Network Poland – polskie biuro największej na świecie inicjatywy ONZ ds. współpracy z biznesem wspierającym zrównoważony rozwój oraz Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz konferencji i wydarzeń specjalnych.

PRECOP 28 odbywa się 5-6 października 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, arenie takich wydarzeń jak: Europejski Kongres Gospodarczy, Intel Extreme Masters, Szczyt Cyfrowy ONZ (IGF 2021), Szczyt Antydopingowy (WADA 2019) i wiele innych.