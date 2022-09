Kowal (KO) o reparacjach: wszyscy jednym głosem powinniśmy powiedzieć "tak"

Nie ma dzisiaj polskiego polityka, który wobec pytania, "czy opowiada się za polskim interesem prawnym i skutecznym reprezentowaniem tego interesu", odpowie nie - oświadczył w Sejmie Paweł Kowal (KO). Jak dodał, domagając się reparacji, nie wolno "narozrabiać" i niszczyć relacji z sojusznikami.

"Obiecane Polsce reparacje nie zostały wypłacone i jest to fakt nie podlegający dyskusji. Nie ma też co toczyć dyskusji nad racjami moralnymi, czy historycznymi. Polsce reparacje za skutki II wojny światowej bezwzględnie się należą" - oświadczył Kowal podczas debaty nad projektami uchwał ws. dochodzenia przez Polskę reparacji za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Projektem wiodącym jest propozycja PiS. Koalicja Obywatelska i PSL także złożyły swoje projekty.

Kowal przypomniał, że Sejm w 2004 roku głosami prawie wszystkich posłów podjął w tej sprawie historyczną uchwałę. "Dlatego nie ma dzisiaj polskiego polityka, który wobec pytania, +czy opowiada się za polskim interesem prawnym i skutecznym reprezentowaniem tego interesu+. Wszyscy jednym głosem powinniśmy powiedzieć +tak+" - podkreślił. Poseł KO zaznaczył, że interes prawny, jego właściwe reprezentowanie, stawia przed nami bardzo poważne zobowiązania.

"Wystąpienie w sprawie reparacji musi być przygotowane w sposób właściwy, nie podlegający dyskusji. Muszą być przeprowadzone konieczne analizy prawne na przyzwoitym? Nie! Na bardzo dobrym poziomie" - mówił poseł. W podobnym kontekście mówił o przygotowaniu analiz historycznych, gdyż - jak zauważył - "wyruszamy w długą drogę, bo to jest kwestia na lata, a nie na jutro i pojutrze". Wskazał, że dzisiaj nie ma ambasadora Polski w Berlinie. A ten ambasador, który był - "i sami o tym mówicie po cichu - był +pożal się Boże+" - zwracał się do polityków PiS.

Kowal wskazał także na kwestię "poważnego traktowania naszych sojuszników w czasie II wojny światowej oraz dzisiaj, w koalicji antyputinowskiej", precyzując, że ma na myśli przede wszystkim Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Francję.

Odnosząc się do kwestii samych roszczeń, zaznaczył, że "większość Polaków popiera reparacje". Ale - jak dodał - "czekamy na waszą poprawkę, w której będzie mowa o kwestii odpowiedzialności Federacji Rosyjskiej za niewypłacone nam reparacje niemieckie". Ponadto mówił o "kompensacji od Rosji za utracone mienie". "Kiedy dzisiaj podejmujemy tak poważną dyskusję i kiedy patrzy na to cały świat, to jest to także kwestia odpowiedzialności. To musi być zrobione" - podkreślił poseł KO.

Jak ocenił, dyskusja na ten temat nie może być prowadzona "zamiast kampanii wyborczej". "Ludzie mówią, że wy sobie z tym rady nie dacie, a w imieniu opozycji mogę powiedzieć, że w przyszłym roku rząd stworzą nowe siły polityczne, poważnie podchodzące do polskiej racji stanu. I wszystkie kwestie związane z właściwym reprezentowaniem interesu Rzeczypospolitej będą we właściwy sposób prowadzone" - zadeklarował Kowal.

Zwracając się do ekipy rządzącej mówił: "To jest dzisiaj wasza odpowiedzialność, aby uzyskać to, co się Polakom należy. Ale nie narozrabiać, nie zniszczyć relacji z sojusznikami z NATO i UE. Jest szczególny czas, gdy spójność NATO, UE i koalicji antyputinowskiej jest kwestią absolutnie zasadniczą".