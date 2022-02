Kownacki: "Donald Tusk jest +cynicznym hipokrytą+”

"Donald Tusk jest +cynicznym hipokrytą+” mówił Bartosz Kownacki z PiS w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Gośćmi programu byli także Hanna Gill-Piątek z Polska 2050, Łukasz Rzepecki z Kancelarii Prezydenta, Artur Dziambor z Konfederacji, Mariusz Witczak z PO, Marek Sawicki z PSL oraz eurodeputowany Nowej Lewicy Bogusław Liberadzki

W programie politycy komentowali zablokowany start polskiej łyżwiarki Natalii Maliszewskiej w eliminacjach do zmagań na 500 m na igrzyskach olimpijskich w Pekinie, odrzuconą przez Sejm ustawę covidową oraz apel Donalda Tuska, żeby posłowie nie przyjmowali pieniędzy, które otrzymali w ramach zwrotu straconego uposażenia po wprowadzeniu zmian podatkowych. Hanna Gill- Piątek z Polski 205 powiedziała, że epidemia i restrykcje z nią związane odbierają radość oglądania najwyższej jakości sportu. "Bardzo żałuję, że nasza łyżwiarka nie mogła wystartować, ale z drugiej strony niestety są takie zasady. Rozumiem zawód, kiedy ktoś przygotowuje się przez całe życie, a ten moment jest mu odbierany" - dodała.

Bartosz Kownacki z PiS rozumie wściekłość Natalii Maliszewskiej. Zdaniem polityka nie mamy zbyt wielu szans na medale. "Można powiedzieć, że wszyscy w tych niesprawiedliwych czasach są równie niesprawiedliwie traktowani, bo każdego może to dotknąć" - ocenił.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości jest przekonany, że "Polski Komitet zrobił wszystko, by zawodniczkę dopuścić. Mieliśmy pecha" - dodał.

Mariusz Witczak z PO uważa, że sytuacja jest dramatyczna i skandaliczna. "Mamy wyborną łyżwiarkę, która rzeczywiście była faworytką w tym short-tracku na 500 m do medalu. Nie została dopuszczona, to jest w jakimś sensie wielki cios w psychikę sportowca" - stwierdził.

Polityk dodał, że "Należałoby bardziej elastycznie albo bardziej precyzyjnie badać te przypadki".

Krytyczny był również Artur Dziambor z Konfederacji. "Tak naprawdę tutaj zamiast rozlewać w tym momencie łzy i mówić jaki skandal się zdarzył, ponieważ naszą zawodniczkę akurat to dotknęło, to należy się zastanowić kto to spowodował. Spowodowali to politycy, którzy pobrnęli właśnie tak daleko, żeby wprowadzić te wszystkie restrykcje, ograniczenia" - ocenił poseł.

Część rozmowy polityków dotyczyła odrzucenia przez Sejm tzw. Ustawy covidowej - nowego projektu Prawa i Sprawiedliwości, który miał pozwolić na skuteczniejszą walkę z pandemią, między innymi poprzez weryfikację obecności koronawirusa w miejscach pracy. Za odrzuceniem ustawy głosowała część posłów PiS.

Bartosz Kownacki z PiS przyznał, że w projekcie "były rzeczywiście takie zapisy, które prawdopodobnie uległyby wykreśleniu na dalszym etapie prac". "Ta ustawa była o testowaniu i państwo odrzuciliście możliwość testowania. To pokazuje, że dla chęci pokazania, że rząd nie ma większości, dla chęci przejęcia władzy, jesteście w stanie zrujnować zrujnować państwo polskie" - dodał poseł.

Marek Sawicki z PSL skomentował słowa Kownackiego: "Wolne żarty. Problem polega na tym, że kiedy był czas na walkę z pandemią i kiedy pojawiła się ustawa Niedzielskiego, później zwana +lex Hoc+, to opozycja by wam tę ustawę poparła"- mówił.

Głos zabrał też doradca prezydenta Łukasz Rzepecki. "Mieliśmy sygnały, że ta ustawa najprawdopodobniej nie trafi na biurko pana prezydenta i tak też się stało. Niektóre jej zapisy były nie do wyegzekwowania. Natomiast co do samego testowania, pan prezydent Andrzej Duda jest zgodny, że to dobry kierunek" - zapewniał doradca prezydenta.

Kolejnym tematem poruszonym w programie był apel Donalda Tuska, żeby posłowie nie przyjmowali pieniędzy, które otrzymali w ramach zwrotu straconego uposażenia po wprowadzeniu zmian podatkowych. W wyniku tych zmian parlamentarzyści otrzymali mniejsze pensje. Następnie Kancelaria Sejmu poinformowała, że posłowie otrzymają częściowy zwrot straconego uposażenia.

Poseł Sawicki z PSL stwierdził, że nie jest podległym Donalda Tuska. "Kosiniak-Kamysz do mnie o to nie apelował. Natomiast na końcu roku rozliczenie podatkowe, jak każdy obywatel złożę i chcę podlegać takim samym prawom i przepisom jak każdy obywatel - dodał.

Z kolei Hanna Gill-Piątek pozytywnie oceniła apel Tuska. Zaznaczyła jednak, że posłowie Polski 2050 po ubiegłorocznych podwyżkach pensji połowę dodatkowych dochodów przekazują na cele dobroczynne.

Krytyczny był przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości poseł Bartosz Kownacki. Jego zdaniem Donald Tusk jest "cynicznym hipokrytą". "Facet, który miliony z naszych pieniędzy zarobił w Brukseli, milioner, bogacz, który nie potrafi części tych pieniędzy przekazać na cele społeczne"- mówił poseł.

Jego zdaniem były premier powinien oddać "połowę z tych milionów, które zarobił z naszych podatków. Jak pokaże przelew, ja najbliższą pensję poselską również przekaże. Panie Donald Tusk, oddajesz pan połowę tego co zarobiłeś w Brukseli i ja też oddam całą pensję wtedy na wskazany cel charytatywny - dodał.

Bogusław Liberadzki nie krył oburzenia z ataków na Donalda Tuska. "Nie podobają mi się taki atak na Donalda Tuska, ponieważ ma miliony. Charles Michel, następca Donalda Tuska ma tę samą zasadę finansowania i niezależnie od tego, kto byłby na tym urzędzie, zawsze będzie tak samo gratyfikowany" - dodał.

Kolejnym tematem poruszonym w programie była informacja, która w piątek pojawiła się w przestrzeni medialnej i która dotyczyła tego, że urzędnicy Najwyższej Izby Kontroli mieli być atakowani oprogramowaniem Pegasus nawet kilka tysięcy razy.

Poseł Kownacki stwierdził, że ta "sprawa budzi uśmiech na jego twarzy". "Dobrze wiem, że gdyby tych ataków było na sam NIK tyle, to funkcjonariusze CBA nie robiliby nic innego tylko siedzieli na podsłuchu i słuchali. Jak jest 500 telefonów, to trzeba mieć 500 osób, przynajmniej 250, które cały czas słuchają i jeszcze wiedzą jaki jest kontekst tych rozmów. Bądźmy poważni" - ocenił.