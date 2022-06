KP-PSL w sierpniu organizuje Marsz Młodych dla Solidarności

Z okazji 42 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych Koalicja Polska-PSL organizuje Marsz Młodych. Młodym trzeba przypominać działania podejmowane ponad podziałami, podczas marszu będziemy rozmawiać z twórcami polskiej wolności, ale i słuchać młodego pokolenia - zapowiedzieli politycy KP-PSL

Marsz odbędzie się w dwóch etapach w dniach 19-21 sierpnia. Uczestnicy przejdą 50 kilometrów z Pelplina do Gdańska. Marsz zakończy się przed historyczną bramy w Stoczni Gdańskiej.

Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał podczas wtorkowej konferencji prasowej, że sierpień to szczególny miesiąc. "To miesiąc wielkich rocznic: Powstania Warszawskiego, +cudu nad Wisłą+, Porozumień Sierpniowych. To jest miesiąc, który kształtuje tożsamości i patriotyzm" - powiedział.

Pozytywnie odniósł się do takich wydarzeń dla młodych jak Campus Polska Przyszłości organizowany z inicjatywy prezydenta Warszawy, wiceszefa PO Rafała Trzaskowskiego oraz cykl spotkań pod hasłem "MeetUp Nowa Generacja" obejmujących dyskusje i spotkania z ekspertami i parlamentarzystami PO, skierowanych do młodzieży związanej z Platformą Obywatelską oraz młodzieżówką partii Młodymi Demokratami.

Koalicja Polska - powiedział Kosiniak-Kamysz - zdecydowała się jednak na inną formę spotkania z młodzieżą. Wybrano formę marszu, ponieważ, jak podkreślił - "poszanowanie tradycji i historii wymaga wysiłku". "Będziemy rozmawiać z twórcami polskiej wolności, ale - i słuchać młodego pokolenia" - zapowiedział szef PSL mówiąc o marszu.

Podkreślił, że KP-PSL chce przekazywać prawdziwą historię. "Najlepiej wiemy, że bez dbania o korzenie nie ma przyszłości. Potrafimy łączyć patriotyzm z europejskością. To powinno się uzupełniać, a nie wykluczać - jak w obozie władzy" - podkreślił.

Poseł Ireneusz Raś nazwał marsz "aktywną szkoła dla młodych osób z historią w tle". Podkreślił, że celem marszu jest przypomnienie młodym ludziom, że do Porozumień Sierpniowych doszło dzięki działaniom ponad podziałami. Raś zaznaczył, że "byli tam ludzie o różnych poglądach, umieli się dogadać i dzięki temu mamy wolność i demokrację w Polsce".

"Przy okazji działalności ministra (edukacji i nauki, Przemysława) Czarnka, muszę powiedzieć, że jakby miał ochotę i przeszedł z nami te 50 km i tylko słuchał, to może by dużo lepszą książkę wydał niż tę co ostatnio, bo nie można pisać historii - mówię to jako historyk - patrząc przez własne okulary. Historia jest jedna" - powiedział poseł.

Do udziału w marszu zachęcali także przedstawiciele organizacji młodzieżowych należących do Koalicji Polskiej. "W sierpniu wspólnie pójdźmy, by upamiętnić wydarzenia, które były kamieniem milowym w obaleniu narzuconego nam totalitaryzmu. Połączmy to z aktywną formą wypoczynku" - powiedział Michał Kwiecień przedstawiciel wchodzącego w skład KP, Centrum dla Polski.

Osoby chcące wziąć udział w marszu powinny zarejestrować się na stronie Koalicji Polskiej.

30 sierpnia 1980 r. podpisano Porozumienia Szczecińskie, kończące strajki 1980 roku na Pomorzu Zachodnim. Było to pierwsze z porozumień zawartych pomiędzy strajkującymi robotnikami a rządem. Następnego dnia w Gdańsku przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (MKS) Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski podpisali Porozumienie Gdańskie.

Porozumienia Sierpniowe doprowadziły do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej - i stały się początkiem przemian z 1989 roku - obalenia komunizmu i końca systemu jałtańskiego. Strajkujący wywalczyli też m.in. na prawo do strajku, budowę pomnika ofiar grudnia 1970 oraz ograniczenie cenzury.