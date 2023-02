KPRM: 2,5 mld zł z Funduszu Medycznego dla szpitali onkologicznych (komunikat)

KPRM informuje:

Zapewnienie bezpieczeństwa i troska o zdrowie wszystkich Polaków to priorytety dla rządu. Stale dążymy do poprawy ochrony zdrowia przeznaczając rokrocznie coraz większe środki z budżetu państwa. W ciągu najbliższych lat wydatki na zdrowie wzrosną do 7 proc., a już w 2023 r. osiągną one 6 proc. PKB. Na samą Narodową Strategię Onkologiczną na lata 2020-2030 przeznaczymy 5,1 mld zł. W Gliwicach premier Mateusz Morawiecki zapowiedział konkurs dla szpitali onkologicznych, które otrzymają aż 2,5 mld zł dofinansowania z Funduszu Medycznego.

Konkurs dla szpitali onkologicznych - 2,5 mld zł z Funduszu Medycznego

Dofinansowanie z Funduszu Medycznego umożliwi budowę lub remont budynków szpitali onkologicznych oraz zakup nowego sprzętu. Nabór trwa od 6 marca 2023 r. do 5 maja 2023 r. Można zgłaszać projekty strategiczne o wartości od 50 mln zł do 300 mln zł.

- Walka z nowotworami to również walka z zaszłościami, z lekceważeniem tej choroby w minionych czasach, w czasach sprzed kilku, kilkunastu lat. To naprawdę musiało się wiązać przede wszystkim z naprawą systemów finansów publicznych. Z pustego i Salomon nie naleje - powiedział Prezes Rady Ministrów. I dodał: - Wdrażamy najnowsze procedury, będziemy dostosowywać wiele oddziałów - inwestować w nie, będziemy inwestować w nowe leki. Wszystko dlatego, ponieważ perspektywa i dobro pacjenta jest dla nas najważniejszym drogowskazem.

Poprawa profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych

Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 (NSO) to kompleksowy program walki z rakiem, na który łącznie przeznaczymy 5,1 mld zł ze środków budżetu państwa. Co roku kilkaset milionów złotych trafia na poprawę skuteczności terapii onkologicznych. Dzięki NSO wdrążamy zmiany organizacyjne, które zapewniają chorym równy dostęp do koordynowanej i kompleksowej opieki zdrowotnej w obszarze onkologii.

- Warto zwrócić uwagę na poziom finansowania - na nowy sprzęt, ale także na zmianę całego systemu leczenia nowotworów z perspektywy pacjenta. Otóż ta perspektywa pacjenta jest i musi być najważniejsza. Ona oznacza między innymi to, że w nowym systemie Krajowej Sieci Onkologicznej każdy pacjent, który będzie musiał zmierzyć się z nowotworem będzie miał przyznanego koordynatora - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Ponad 6 proc. PKB na ochronę zdrowia w 2023 r.

W budżecie na 2023 r. założyliśmy ponad 159 mld zł na ochronę zdrowia. To rekordowy wzrost o 107 proc. w porównaniu ze środkami przeznaczonymi w 2015 r.

Od ponad 7 lat dynamicznie zwiększamy środki na ochronę zdrowia i wprowadzamy m.in. cyfrowe rozwiązania dla pacjentów. Takim rozwiązaniem są e-recepty, które sprawdziły się w czasie pandemii. Dodatkowo w Internetowym Koncie Pacjenta mamy wszystkie najpotrzebniejsze dane, łącznie ze skierowaniami do specjalistów czy na szczepienie przeciw COVID-19.

- To wielkie finansowanie, które idzie na służbę zdrowia - 6% praktycznie już, a za kilka lat 7% PKB na służbę zdrowia w porównaniu do 4,5%, które było w momencie jak odziedziczyliśmy służbę zdrowia po naszych poprzednikach. Przecież już z samych liczb wynika jak przełomowe są i muszą być te zmiany - mówił szef polskiego rządu.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

Centrum Onkologii w Gliwicach od samego początku swojego istnienia zajmuje się nie tylko leczeniem chorych, ale również prowadzi badania naukowe nad nowotworami. W lipcu 2022 r. premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w otwarciu Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK), które powstało dzięki inicjatywie i finansowaniu z budżetu państwa. Bezpieczeństwo Polaków jest dla nas najważniejsze, dlatego nie tylko przekazujemy dodatkowe środki, ale również słuchamy głosu ekspertów. Prezes Rady Ministrów, w czasie dyskusji, zapoznał się z przemyśleniami i wnioskami kadry Narodowego Instytutu Onkologii.

