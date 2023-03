KPRM: 2,5 roku pracy Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej (komunikat)

KPRM informuje:

22 marca 2023 roku zakończyła się misja Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Sekretarza Stanu w KPRM Piotra Mazurka. Przez ostatnie 2,5 roku Pełnomocnik zrealizował szereg działań na rzecz młodzieży, wśród których wymienić należy m.in. ustawowe wzmocnienie roli młodzieżowych rad na wszystkich szczeblach samorządów, przeprowadzenie największych w historii Polski konsultacji społecznych, w których w formule warsztatowej ok. 30 tys. młodych Polaków wzięło udział w nowatorskim projekcie partycypacyjnego wypracowywania polityk publicznych, czy utworzenie wieloletniego Funduszu Młodzieżowego, zapewniającego oddolnym środowiskom młodzieżowym pozyskiwanie środków finansowych na realizację swoich aktywności.

Do zadań Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej należała m.in. koordynacja współpracy administracji rządowej ze środowiskami młodzieżowymi, inicjowanie działań na rzecz zwiększania zaangażowania młodych ludzi w życie publiczne, monitorowanie prac organów rządowych i samorządowych w sprawach związanych z sytuacją młodzieży w Polsce, a także współpraca z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Wśród najważniejszych działań podjętych przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotra Mazurka od momentu objęcia tej funkcji wymienić należy:

Największe w historii Polski ogólnopolskie konsultacje społeczne

Od lutego do listopada 2021 r. Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej przeprowadził największe w historii Polski ogólnopolskie konsultacje publiczne, których celem było partycypacyjne wypracowanie założeń Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia. Wzięło w nich udział ok. 30 tys. młodych ludzi ze wszystkich regionów kraju oraz przedstawiciele polskiej młodzieży mieszkającej i studiującej za granicą. W ramach Konsultacji Pełnomocnik zorganizował cykl sesji warsztatowych - 16 konsultacji wojewódzkich, które wzbudziły olbrzymie zainteresowanie młodzieży. Tym samym pierwszy raz w historii Polski przedstawiciel administracji rządowej zaprosił wszystkich młodych Polaków do wspólnego opracowania rządowego dokumentu strategicznego, zwiększając zaangażowanie młodzieży w proces współdecydowania w sprawach dla nich najistotniejszych. Konsultacje odbywały się na poziomie wojewódzkim. Każde ze spotkań poprzedzone było wystosowaniem zaproszeń do udziału w wydarzeniu do samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych oraz samorządów studenckich szkół wyższych mających swoją siedzibę w danym województwie. Pełnomocnik zapraszał również organizacje pozarządowe skupiające młodych ludzi, młodzieżowe rady przy jednostkach samorządu terytorialnego i inne środowiska młodzieżowe działające na danym obszarze, w tym grupy nieformalne.

Fundusz Młodzieżowy: 210 mln zł na wsparcie oddolnych inicjatyw młodzieżowych

Z inicjatywy Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej został przygotowany w ramach Komitetu ds. Pożytku Publicznego Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Koncepcja pierwszego w historii Polski rządowego programu dedykowanego aktywizacji obywatelskiej młodego pokolenia jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez młodzież w konsultacjach Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia. Beneficjentami programu będą m.in. młodzieżowe rady JST, samorządy szkolne, akademickie i doktoranckie, koła naukowe czy młodzieżowe organizacje pozarządowe. Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy stanowi nową ofertę mającą na celu wsparcie działań służących aktywizacji społecznej młodzieży oraz zwiększeniu jej zaangażowania w życie publiczne, wzmocnieniu instytucjonalnemu inicjatyw młodzieżowych, a także zwiększeniu ich znaczenia w życiu publicznym. Program został przyjęty przez Radę Ministrów 19 lipca 2022 roku. Pierwszy konkurs przeprowadzono już kilka tygodni później.

446 głosów posłów za ustawą wzmacniającą młodzieżowe rady

Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego przygotował nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która weszła w życie 23 czerwca 2021 r. Dzięki ustawie na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego została utworzona instytucja silnej młodzieżowej rady z zagwarantowanym katalogiem kompetencji. Za przyjęciem rządowego projektu ustawy w Sejmie zagłosowało 446 posłów (5 było przeciw), natomiast Senat przyjął ją bez poprawek.

4000 rozdystrybuowanych poradników "Jak założyć młodzieżową radę?"

W celu ułatwienia procesu implementacji ustawy wzmacniającej młodzieżowe rady przy jednostkach samorządu terytorialnego Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej przygotował praktyczny poradnik pt. "Jak założyć młodzieżową radę?". Publikacja zawiera wskazówki, w jaki sposób młodzież w pięciu prostych krokach może ubiegać się o stworzenie młodzieżowej rady w miejscu swojego zamieszkania. Poradnik dopełnił zmiany ustawowe i wespół z nimi przyczynić się do powstania wielu nowych młodzieżowych rad na terenie całego kraju.

350 młodych Polaków na Ogólnopolskiej Konferencji Młodzieżowych Rad i Środowisk Młodzieżowych

19 września 2022 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej zorganizował Ogólnopolską Konferencję Młodzieżowych Rad i Środowisk Młodzieżowych, w której udział wzięło ok. 350 młodych społeczników z całej Polski. Głównym celem Konferencji była integracja środowisk młodzieżowych oraz dyskusja na temat sposobów zwiększenia zaangażowania młodych ludzi w życie publiczne, szczególnie w kontekście działalności w młodzieżowych radach przy jednostkach samorządu terytorialnego.

320 organizacji młodzieżowych i kilkanaście tysięcy wolontariuszy włączonych do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów

Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej we współpracy z Minister Marleną Maląg koordynował włączanie środowisk młodzieżowych do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów - rządowego programu solidarności międzypokoleniowej realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w trakcie pandemii COVID-19. Pełnomocnik przy współpracy z Ministerstwem zaprosił do udziału w Korpusie liczne młodzieżowe organizacje pozarządowe, młodzieżowe rady prze jednostkach samorządu terytorialnego, związki harcerskie, organizacje prooboronne, wspólnoty religijne i młodzieżowe grupy nieformalne. Korpus został zasilony przez ok. 320 organizacji młodzieżowych oraz kilkanaście tysięcy wolontariuszy.

Europejski Rok Młodzieży 2022

Decyzją Parlamentu Europejskiego rok 2022 został ogłoszony Europejskim Rokiem Młodzieży. W ramach inicjatywy, pod patronatem i przy współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Polityki Młodzieżowej 15 i 16 grudnia 2022 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja organizowana w ramach Europejskiego Roku Młodzieży (EYY) W konferencji uczestniczyło przeszło 300 młodych ludzi, którzy brali udział w konkursach organizowanych w ramach EYY, uczniowie najbardziej aktywnych w konkursach szkół oraz osoby, które zarejestrowały się do udziału w wydarzeniu. W ramach "Europejskiego Roku Młodzieży 2022" zorganizowane kilka edycji szkoleń z zakresu zakładania i funkcjonowania młodzieżowych rad. Uczestniczyli w nich zarówno samorządowcy, jak i młodzi ludzie już zaangażowani w działalność młodzieżowych rad lub pragnący rozpocząć w nich swoją aktywność.

W odpowiedzi na zaproszenie ze strony Krzysztofa Szuberta, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Szczytu Cyfrowego - IGF 2021, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej włączył się w organizację Szczytu Cyfrowego Internet Governance Forum - IGF 2021.

W styczniu 2021 r. Pełnomocnik przekazał organizatorom propozycje tematów paneli do przeprowadzenia w trakcie Szczytu, które zostały wypracowane we współpracy z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem. Ponadto dzięki zaangażowaniu Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej Rada intensywnie włączyła się w przygotowanie YOUTH IGF 2021. Efektem tej współpracy była m. in. konferencja "Ethics in Technology&Internet", która została zorganizowana przez Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej Radę we współpracy z Youth IGF Poland oraz TrendHouse.org, podczas której prelegentami - oprócz Pełnomocnika i Ministra Szuberta - byli między innymi: Sally Radwan - doradca Ministra Komunikacji i Technologii Informacyjnych w Egipcie, Robert Kroplewski - Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego, polski ekspert ds. etycznej AI w OECD, Komisji Europejskiej i UNESCO, Anriette Esterhuysen - obrońca praw człowieka i pionierka sieci komputerowych z Republiki Południowej Afryki oraz inteligentny robot - Sophia. Konferencja zakończyła się sukcesem - w zdalnym wydarzeniu wzięło udział ok 8,5 tys. osób z całego świata.

8000 miejsc szkoleniowych oraz 1200 płatnych miejsc stażowych dla osób poniżej 30. roku życia w ramach programu "Kariera Jutra"

Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej zaangażował się w tworzenie we współpracy z GovTech Polska, NASK, Google oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie a także Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej programów "Umiejętności Jutra" i "Kariera Jutra" - największych w Polsce programów szkoleniowo-stażowych z obszaru kompetencji cyfrowych. Program jest modelowym przykładem międzysektorowej współpracy przedstawicieli sektorów publicznego, prywatnego, naukowego i biznesowego. Skierowany jest do młodych ludzi chcących zdobyć nowe umiejętności i znaleźć satysfakcjonujące zatrudnienie w sektorze MŚP. Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej oraz Centrum GovTech we współpracy z NASK, Google i Szkołą Główną Handlową w Warszawie przygotowali 8000 miejsc szkoleniowych oraz 1200 płatnych miejsc stażowych dla osób poniżej 30 roku życia, których wykształcenie i przygotowanie zawodowe wskutek pandemii nie jest już adekwatne do aktualnych potrzeb na rynku pracy.

Reforma Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Prace nad reformą Stypendium Prezesa Rady Ministrów Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej zaangażował się także wspólnie z Centrum GovTech oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki - w przygotowanie założeń nowego Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dzięki Pełnomocnikowi do prac dołączyła także Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, tworząc zespół roboczy z Centrum GovTech Polska. Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie dostępności Stypendium: nie tylko pod względem liczby beneficjentów, ale również pod względem kryteriów - położenie większego nacisku na nagrodzenie zaangażowania w działalność społeczną i wolontariat. Prace nad założeniami reformy Stypendium Prezesa Rady Ministrów składały się z dwóch etapów: konsultacji (które odbyły się od 30 marca do 15 czerwca i umożliwiały młodzieży zgłaszanie własnych pomysłów) i głosowania (na przedstawione pomysły - od 16 do 22 czerwca). Do udziału w konsultacjach Pełnomocnik zaprosił m.in. młodzieżowe rady działające przy jednostkach samorządu terytorialnego oraz organizacje młodzieżowe i harcerskie.

Ogólnopolskie konsultacje nowego przedmiotu "Biznes i Zarządzanie"

Wprowadzenie do szkół nowego, praktycznego przedmiotu dotyczącego ekonomii, biznesu i pracy projektowej stanowi odpowiedź rządu na najpopularniejszy postulat zgłaszany przez uczestników Konsultacji Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia w obszarze edukacji. Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki i Centrum GovTech Polska przeprowadził w 2022 roku ogólnopolskie konsultacje szczegółowych rozwiązań związanych z wdrożeniem nowego przedmiotu szkolnego "Biznes i Zarządzanie", w których udział wzięło kilkaset młodych osób z całej Polski.

Niezliczone spotkania z młodymi Polakami

Od momentu objęcia funkcji Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Minister Piotr Mazurek wziął udział w kilkuset spotkaniach z młodzieżowymi organizacjami pozarządowymi, środowiskami akademickimi i młodzieżowymi radami przy jednostkach samorządu terytorialnego, z którymi rozmawiał na tematy istotne z punktu widzenia młodych obywateli Rzeczpospolitej. Wiele z przekazanych przez młodzież w trakcie tych spotkań pomysłów udało się zrealizować.

Pełna lista działań zrealizowanych przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej znajduje się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/dlamlodych/sprawozdania-pelnomocnika3

