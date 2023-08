KPRM opublikowała infografiki obrazujące zlikwidowane w czasach rządów PO-PSL jednostki wojskowe

Za czasów rządów PO-PSL zlikwidowano 629 jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych RP - przekazała w sobotę Kancelaria Premiera i opublikowała infografiki obrazujące najważniejsze zlikwidowane jednostki. Wcześniej publikację "mapek hańby" zapowiedział wcześniej premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu odwiedził w sobotę przed południem Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej im. płk. Kazimierza Pruszkowskiego w Wejherowie (woj. pomorskie). To, co odziedziczyliśmy po rządach PO, jeśli chodzi o polską armię, to były prawdziwie zgliszcza. Obecnie Polska może być dużo spokojniejsza - podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że w sobotę na stronach KPRM zostaną opublikowane "mapki hańby" pokazujące zlikwidowane za czasów rządów PO jednostki

"Za czasów rządów koalicji PO-PSL zlikwidowano 629 jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych RP" - wynika z opublikowanych po południu na Twitterze Kancelarii Premiera infografik.

W latach 2008-2009 - jak przekazano - zlikwidowano m.in. 2 brygady (16. Brygadę Zmechanizowaną w Morągu i 36. Brygadę Zmechanizowaną w Trzebiatowie), Dowództwo 2. Brygady Radiotechnicznej w Bydgoszczy, 2 stanowiska Dowodzenia Obrony Powietrznej w Krakowie i Białobrzegach, 2 Dywizjony Rakietowe w Mrzeżynie, 2 Eskadry Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. 18. Batalion Obrony Terytorialnej w Białymstoku, 11. Batalion Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej.

W roku 2010 doszło do zlikwidowania m.in. 3. Brygady Zmechanizowanej w Lublinie; 5 Eskadr Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, Świdwinie, Mirosławcu i Malborku; Bazy Lotniczej w Radomiu; 1. Pułku Artylerii w Ciechanowie oraz 3. Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie, 61. Pułku Rakietowego Obrony Powietrznej w Skwierzynie, 6 Dywizjonów Obrony Powietrznej w Oświęcimiu, Gliwicach i Libiążu oraz Dywizjonu Okrętów Zwalczania Okrętów Podwodnych w Gdyni.

Jak wynika opublikowanych informacji, w latach 2011-2012 zlikwidowano natomiast m.in. Dowództwo 1. Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie, 1. Batalion Dowodzenia w Legionowie, 1. Batalion Rozpoznawczy w Siedlcach, Dowództwo 1. Brygady Rakiet Obrony Powietrznej w Bytomiu oraz 2 pułki przeciwlotnicze (69. Pułk Przeciwlotniczy Obrony Powietrznej w Lesznie i 13. Pułk Przeciwlotniczy w Elblągu) oraz 78. Pułk Rakietowy Obrony Powietrznej w Mrzeżynie.

W latach 2013-2015 - poinformowała KPRM - doszło do zlikwidowania m.in. 9. Batalionu Łączności w Białobrzegach, 2. Batalionu Dowodzenia we Wrocławiu, 3. Batalionu Zabezpieczenia DWLąd w Warszawie, 2 Komend Garnizonu (w Gdyni i Świnoujściu) oraz Dowództwa Wojsk Lądowych, Dowództwa Sił Powietrznych, Dowództwa Marynarki Wojennej i Dowództwa Wojsk Specjalnych.