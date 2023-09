KPRM: Premier Mateusz Morawiecki: aby Polska piękniała, odnawiamy zabytki (komunikat)

- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazuje:

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Na ponad 3200 inwestycji przeznaczymy blisko 1,8 mld zł. To wsparcie dla samorządów, które dzięki dodatkowym środkom mogą przywrócić dawny blask zabytkom. To często budynki, które służą lokalnej społeczności - urzędy, szkoły czy domy kultury. Mieszkańcy bezpośrednio skorzystają na remontach i renowacji tych miejsc, w których często pracują, uczą się lub spędzają czas wolny. To kolejny program, który podniesie jakość życia naszych obywateli. Wpłynie również pozytywnie na turystkę. Inwestujemy w całą Polskę, bo dla nas nie ma Polski A, B czy C.

Inwestycja w przeszłość i przyszłość

Inwestycje w zabytki to inwestycje zarówno w naszą przeszłość, jak i w naszą przyszłość. Historyczne budynki i inne obiekty przybliżają nam losy naszego państwa i pozwalają budować poczucie tożsamości. Jednocześnie często pełnią istotne funkcje - np. szkół, kościołów czy domów kultury. Ich odrestaurowanie to korzyść dla mieszkańców, którzy będą mogli korzystać z ich uroków podczas nauki, pracy czy w czasie wolnym. To także wzmocnienie lokalnej gospodarki - odrestaurowane zabytki to kolejny powód dla turystów do wizyty w danej gminie.

- Rozstrzygnięcie tego kolejnego naboru dotyczącego ochrony zabytków jest przede wszystkim wielką radością, bo obserwujemy, jeżdżąc po Polsce, jak wiele z tych zabytków pięknieje, jak wiele miejsc, które były zapomniane, które dla społeczności lokalnej już niewiele znaczyły - zarastały trawą - nagle stają się atrakcyjne turystycznie, nagle stają się ośrodkami życia społeczności lokalnej. Ile jednocześnie celów realizujemy poprzez ten wspaniały program - trudno naprawdę zliczyć - podkreślił szef polskiego rządu.

- Zabytki to pamięć i piękno - to powtarzamy. Zabytki tworzą naszą tożsamość, poprawiają jakość naszego otoczenia, ale także są wielkim, bardzo istotnym kołem zamachowym gospodarki i rozwoju. Dlatego inwestycje w zabytki, podobnie jak inwestycje w kulturze, to są najbardziej efektywne inwestycje, jakie możemy sobie wyobrazić - dodał minister kultury i dziedzictwa naukowego, prof. Piotr Gliński.

Zabytki jako dobro wspólne

W ramach II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ponad 3200 różnych projektów otrzyma dofinansowanie.

To specjalny fundusz, z którego mogą korzystać jednostki samorządu terytorialnego. Pieniądze z programu przeznaczamy na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane. Wszystko po to, by zabytki mogły odzyskać dawny blask. W ramach I edycji przekazaliśmy ponad 2,5 mld zł na przeszło 4800 projektów odbudowy i konserwacji zabytków w całej Polsce. Łącznie to około 8 tys. inwestycji w całej Polsce o wartości ponad 4 mld zł - dodatkowo, oprócz środków przeznaczanych regularnie na cele ochrony i odnowy zabytków.

- Jednocześnie ten program jest dowodem na bardzo bliską współpracę rządu i samorządu, ponieważ samorządy, które są blisko tych lokalnych zabytków lokalnych, pamiątek historii bardzo chcą o nie dbać, ale nie bardzo mogą sobie na to pozwolić. Dlatego ta współpraca z budżetem państwa, który wykłada lwią część na odnowy zabytków, na restauracje tych zabytków - jest fundamentalna - zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

