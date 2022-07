KPRM: premier z wizytą na terenie nowych inwestycji w Toruniu

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził teren rewitalizacji Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu; zobaczył także most im. Józefa Piłsudskiego, którego rozbudowa została zakończona w tym roku - poinformowała w piątek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

"Szef polskiego rządu odwiedził teren rewitalizacji Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. Dwukilometrowy pas nabrzeża Wisły zostanie odnowiony, dzięki wsparciu z Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 30 mln zł. Oprócz tego premier zobaczył most im. Józefa Piłsudskiego, którego rozbudowa została zakończona w tym roku. Udało się to także dzięki środkom z budżetu państwa" - poinformowała w komunikacie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Premier w nagraniu zamieszczonym na Facebooku, spacerując po Bulwarze Filadelfijskim, mówił o koniecznej jego przebudowie.

"To miejsce naprawdę przecudne, ale wymaga remontu, wymaga przebudowy. Chcemy, żeby tutaj ta przebudowa objęła także ścieżki rowerowe, żeby było więcej zieleni, a także taka mała architektura, gdzie będzie można odetchnąć, jak to się mówi dzisiaj - architektura wytchnieniowa" - mówił Morawiecki.

Jak dodał, "te wspaniałe miejsca, takie jak to, to miejsca, które remontujemy, odbudowujemy, przebudowujemy z Programu Inwestycji Strategicznych, programu ze środków rządowych". "To ten program służy właśnie temu, aby miejsca tak piękne, jak Toruń, stawały się jeszcze piękniejsze, żeby turyści z całej Polski, z całej Europy nie tylko mogli podziwiać przepiękną, średniowieczną architekturę, ale również by mogli właśnie odpocząć, zażyć rekreacji i żeby ta piękna turystyczna perła była rzeczywiście magnesem, który przyciąga ludzi z całego świata" - powiedział premier.

Jak podał KPRM, most im. Piłsudskiego to historyczny obiekt, którego rozbudowa pochłonęła 132 mln zł, z czego 75 mln zł pochodziło z budżetu państwa. Wprowadzone zmiany, czyli m.in. rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego, zwiększają bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego obejmuje m.in. ścieżki rowerowe, promenadę i zejścia do Wisły. Jej łączna wartość to ponad 46 mln zł, z czego 30 mln pochodzi z Programu Inwestycji Strategicznych.

Jak informuje KPRM, Program Inwestycji Strategicznych zakłada dotacje na inwestycje dla gmin i powiatów. To pieniądze, z których może skorzystać każdy samorząd w Polsce. Fundusze można przeznaczyć na drogi, wodociągi, ekologię, na edukację dzieci i obiekty sportowe.