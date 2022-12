KPRM: rząd chce kompleksowo uregulować priorytety polityki zdrowotnej w obszarze jakości

Rząd chce wprowadzić rozwiązania, które kompleksowo będą realizowały priorytety polityki zdrowotnej w obszarze jakości – informuje KPRM. Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

W komunikacie po posiedzeniu rządu wskazano, że chodzi m.in. o poprawę skuteczności diagnostyki i leczenia przez systematyczną ocenę wskaźników jakości oraz stałe udoskonalanie praktyki klinicznej przez prowadzenie rejestrów medycznych. Dotyczy to także poprawy bezpieczeństwa i satysfakcji pacjenta przez rejestrowanie i monitorowanie zdarzeń niepożądanych.

Wśród najważniejszych rozwiązań wskazano wprowadzenie autoryzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jeśli chodzi o udzielanie przez nich świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Autoryzacji udzielać będzie Prezes NFZ przy współudziale dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ, na wniosek podmiotów podlegających autoryzacji - na okres 5 lat.

Od rozstrzygnięć w sprawie autoryzacji będzie przysługiwało odwołanie do Prezesa NFZ. Wprowadzony zostanie okres przejściowy dla podmiotów podlegających autoryzacji na dostosowanie do wymagań - do 36 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

Na pomocy projektowanej ustawy wprowadzony zostanie także wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem. Będzie on obowiązkowy dla placówek, które wykonują działalność leczniczą, niezależnie od korzystania ze środków publicznych.

System - jak wyjaśniono - będzie dwupoziomowy: wewnętrzny - prowadzony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz zewnętrzny (rejestr zdarzeń niepożądanych) - prowadzony przez ministra zdrowia.

Rejestr zdarzeń niepożądanych nie będzie zawierał danych osobowych. Podmioty, które wykonują działalność leczniczą, w ramach raportów jakości, będą publikowały informację o liczbie zdarzeń niepożądanych oraz wdrożonych działaniach korygujących i naprawczych.

W ramach procesu akredytacji realizowane będą procedury oceniające przez NFZ, mające na celu spełnienie przed dany podmiot wnioskujący standardów akredytacyjnych. W ramach procedury będzie przeprowadzony przegląd akredytacyjny i przygotowany raport z przeglądu.

Na mocy ustawy, minister zdrowia udzieli lub odmówi udzielenia akredytacji, a także będzie mógł cofnąć akredytację. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na poziomie NFZ i Rady Akredytacyjnej. Funkcjonować będzie system świadczeń kompensacyjnych.

Zgodnie z projektowaną regulacją, wprowadzony zostanie dwuinstancyjny, pozasądowy system rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych.

System obsługiwany będzie przez Rzecznika Praw Pacjenta - w miejsce obecnych Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Powołany zostanie Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Przewiduje się wprowadzenie rekompensat bez orzekania o winie, mające na celu ustalenie czy w sprawie objętej wnioskiem doszło do zdarzenia medycznego oraz wskazanie wysokości świadczenia należnego wnioskodawcy z tego tytułu. Świadczenie to będzie wypłacane szybciej i sprawniej niż w postępowaniach przed komisjami wojewódzkimi lub w postępowaniach sądowych.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego z tytułu jednego zdarzenia medycznego wyniesie od 2 tys. zł do 200 tys. zł.

Na mocy ustawy wzmocniony ma zostać nadzór nad prowadzeniem rejestrów medycznych.