KPRM: zabytki w całej Polsce odzyskają dawny blask (komunikat)

- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje:

Stale wspieramy Polskę lokalną i jej mieszkańców. Tym razem samorządy w całej Polsce otrzymają nawet do 3,5 mln zł na remont lub odbudowę zabytków. Dzięki rządowemu wsparciu, historyczne budynki odzyskają swoje piękno. Remont pozwoli przywrócić im komfort użytkowania - w wielu zabytkach mieszczą się szkoły, urzędy czy domy kultury. Remont nada im nowe życie, aby mogły służyć mieszkańcom przez kolejne wiele lat. To naprawione finanse publiczne pozwoliły na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, który wchodzi już w fazę realizacji - przekazujemy ponad 2,5 mld zł na przeszło 4800 projektów.

Zabytki to nie tylko muzea

- Drodzy rodacy, wy to doskonale wiecie, w ilu polskich gminach, wioskach, małych miasteczkach i większych trochę miastach - kryją się perły. Perły z polskiej przeszłości, które niszczały. Serce bolało, serce cały czas boli jak niszczeją, jak tracą swoją wartość, jak nikną w oczach - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej, na której ogłosił rozpoczęcie realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Przez ostatnie 30 lat, historyczne obiekty w naszym kraju były skazane na zapomnienie. Częstą przyczyną był brak środków na ich odbudowę. Naprawa finansów publicznych pozwoliła na przeznaczenie znaczących środków na ten cel, ponieważ zabytki mają również wartość użytkową. W wielu miejscowościach w całej Polsce budynki szkół, żłobków, przedszkoli czy domów kultury znajdują się właśnie w zabytkach.

Na Rządowy Program Odbudowy Zabytków przeznaczamy ponad 2,5 mld zł. Dofinansowania nawet do 3,5 mln zł zostaną przekazane samorządom w całej Polsce - otrzyma je ponad 4800 projektów odbudowy i konserwacji zabytków.

- Za naszymi słowami idą czyny i środki. Wszystko zaczęło się od naprawy finansów publicznych. Bez której nie tylko nie byłoby naszych wielkich programów społecznych, obniżki podatków do 12 proc., ale nie byłoby także tego wielkiego, wspaniałego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - zaznaczył premier.

Szczególna rola zabytków

Zabytki łączą przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. Są częścią naszej kultury i tożsamości - zarówno lokalnej, jak i narodowej. Odbudowa zabytków to inwestycja w nasze dziedzictwo.

- Polskie zabytki to duma wielu polskich lokalnych społeczności. To jednocześnie dbałość o tę żywą tkankę polskiej kultury. Tak naprawdę zabytki przecież przenoszą przeszłość w teraźniejszość i zanoszą ją także w przyszłość do kolejnych pokoleń - są tą arką przymierza między dawnymi i młodszymi laty i właśnie o nie musimy i chcemy dbać - podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Odnowa historycznych obiektów to również inwestycja w gospodarkę lokalną, bo zabytki to także budynki użyteczności publicznej. Wyremontowane i zabezpieczone przed niszczeniem, zabytkowe budynki mogą przyciągać turystów, ale także służyć lokalnym mieszkańcom.

- W tym programie dojdzie do odnowienia setek, tysięcy pałaców, dworków, kościołów, a także dworców kolejowych czy budynków użyteczności publicznej, gminnych szkół, szpitali czasami - właśnie dlatego, że nie chcemy pozwolić, aby te wspaniałe pamiątki polskiej kultury odeszły w zapomnienie - powiedział szef rządu.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Program wspiera samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach zabytków. Uchronimy je przed degradacją i niszczeniem. Piękno historycznych miejsc będzie zachowane na kolejne dekady. Dbałość o zabytki to troska o dziedzictwo kulturowe, zachowanie naszej tożsamości i budowanie narodowej wspólnoty.

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków będą przeznaczone na:

- prace konserwatorskie,

- restauratorskie,

- roboty budowlane

Równolegle do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w ciągu ostatnich lat podjęliśmy się wsparcia ochrony zabytków i dziedzictwa. Przeznaczyliśmy łącznie ponad 1,24 mld zł w latach 2016-2023 na program "Ochrona Zabytków", a także rozwinęliśmy listę Pomników Historii.

