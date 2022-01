KPRP: pamiętajmy, że to, co nas, Polaków, łączy, jest mocniejsze i trwalsze niż to, co nas dzieli

Kancelaria Prezydenta RP opublikowała w sobotę w mediach społecznościowych film z orędziem prezydenta Andrzeja Dudy. Jest on opatrzony cytatem z noworocznego orędzia prezydenta: "bądźmy dla siebie życzliwi i wyrozumiali. Pamiętajmy, że to, co nas, Polaków, łączy, jest mocniejsze i trwalsze niż to, co nas dzieli".

Na ponad dwuminutowym filmie, który ilustruje wygłoszone w sylwestrowy wieczór orędzie Andrzeja Dudy, znajdują się m.in. zdjęcia ukazujące wybrane najważniejsze wydarzenia z 2021 r. Między innymi wizytę prezydenta na granicy polsko-białoruskiej i spotkanie ze Służbą Graniczną, wystąpienie podczas szczytu NATO, spotkanie z prezydentem USA Joe Bidenem, prezydentem Republiki Federalnej Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz z prezydentem Turcji Recepem Erdoğanem.

W filmie umieszczono także ujęcia z paryskiego spotkania Andrzeja Dudy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, szczytu przywódców B9 w Bukareszcie, spotkań i uroczystości z udziałem kombatantów Armii Krajowej i uczestników II wojny światowej, złożenia wieńca w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, obchodów rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, obchodów 40. rocznicy pacyfikacji kopalni "Wujek" w Katowicach.



Są też zdjęcia ukazujące wręczenie Złotego Medalu zwycięzcy 18. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina Kanadyjczykowi Bruce'owi (Xiaoyu) Liu (w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie) oraz z ceremonii odznaczenia w Pałacu Prezydenckim kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.