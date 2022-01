KPRP: pierwsza dama przekaże prezydentowi uwagi posłanek KO ws. noweli Prawa oświatowego

Pierwsza dama Agata Kornhauser–Duda wysłuchała argumentów i rekomendacji posłanek KO ws. noweli Prawa oświatowego, deklarując, że wszystkie uwagi przekaże prezydentowi Andrzejowi Dudzie przed jego spotkaniem z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

W poniedziałek w południe w Pałacu Prezydenckim posłanki KO: Kinga Gajewska, Barbara Nowacka, Krystyna Szumilas i Katarzyna Lubnauer spotkały się z małżonką prezydenta Agatą Kornhauser-Dudą; rozmowy dotyczyły noweli Prawa oświatowego. W spotkaniu uczestniczyła także Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

Kancelaria Prezydenta przekazała w komunikacie, że posłanki KO przedstawiły zastrzeżenia do przepisów dotyczących nadzoru pedagogicznego umożliwiającego odwołanie dyrektora szkoły bez wypowiedzenia, konieczności uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty lub specjalistycznej jednostki nadzoru na prowadzenie przez stowarzyszenia i inne organizacje zajęć z uczniami oraz umożliwiania pozyskiwania wskazanych w projekcie danych nauczycieli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z systemu informacji oświatowej.

"Pierwsza dama wysłuchała argumentów i rekomendacji swoich rozmówczyń, deklarując, że wszystkie uwagi przekaże prezydentowi Andrzejowi Dudzie przed jego spotkaniem z ministrem Przemysławem Czarnkiem" - podała Kancelaria Prezydenta.

Z kolei posłanki KO relacjonowały po spotkaniu z Agatą Kornhauser-Dudą, że pierwsza dama podzieliła ich obawy, co do przepisów noweli Prawa oświatowego, m.in. w sprawie zwalniania dyrektorów szkół bez wypowiedzenia i kompetencji kuratorów, dotyczących wpuszczania organizacji pozarządowych do szkół.

Ponadto, posłanki KO przekazały, że małżonka prezydenta obiecała im również to, że postara się być na spotkaniu z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem i prezydentem Andrzejem Dudą.

Sejm 13 stycznia uchwalił nowelizację ustawy Prawo oświatowe - zgodnie z nowymi przepisami rola kuratorów oświaty zostanie wzmocniona, zmienione zostaną zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych. Teraz nowelą zajmuje się Senat.

Zgodnie z nowelizacją dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce.

Kurator ma 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.

W noweli zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.