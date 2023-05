KPRP: pierwsza dama zachęca kobiety do udziału w akcji "Badamy nie tylko mamy"

Agata Kornhauser-Duda zachęca kobiety do udziału w ogólnopolskiej akcji "Badamy nie tylko mamy", której celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania chorobom nowotworowym piersi. Wczesne wykrycie nowotworu daje duże szanse na wyzdrowienie - podkreśliła pierwsza dama.

26 maja - gdy obchodzony jest Dzień Matki - Federacja Stowarzyszeń "Amazonki" organizuje ogólnopolską akcję edukacyjną "Badamy nie tylko mamy". Honorowym patronatem objęła akcję małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda. W akcji weźmie udział 97 miast w Polsce. W jej ramach - jak przekazała prezydencka kancelaria na swej stronie - przedstawicielki organizacji oraz członkinie klubów amazonek wyjdą na ulice, gdzie będą edukować na temat profilaktyki raka piersi.

"Szanowni państwo, kiedy zdecydowałam się zostać ambasadorką kobiet z rakiem piersi w Polsce, wiedziałam, że będę uczestniczyć w wielu cennych inicjatywach podejmowanych przez środowisko polskich amazonek" - powiedziała pierwsza dama w nagraniu, opublikowanym w środę na stronie prezydenckiej kancelarii. Dodała, że akcja pod nazwą "Badamy nie tylko mamy" jasno dowodzi, że aktywność i energia amazonek są niespożyte.

"Za każdym razem jestem pod wrażeniem entuzjazmu, z jakim amazonki podchodzą do wykonywana stawianych sobie zadań. Z tym większym przekonaniem postanowiłam wesprzeć obecną ogólnopolską inicjatywę, której celem jest rozpowszechnianie wiedzy społecznej na temat przeciwdziałania i zapobiegania chorobom nowotworowym piersi" - podkreśliła małżonka prezydenta.

"Drogie panie, zachęcam gorąco do wzięcia udziału w akcji +Badamy nie tylko mamy+ we wszystkich tych miastach, gdzie będzie ona prowadzona. Mają panie możliwość, by przy okazji Dnia Matki skorzystać z fachowej wiedzy, jak przeprowadzić samodzielne badanie piersi, ale też nakłonić swoje babcie, mamy, córki i znajome do poddania się badaniom profilaktycznym" - powiedziała Kornhauser-Duda.

Pierwsza dama wskazywała, że wczesne wykrycie nowotworu daje duże szanse na wyzdrowienie i powrót do normalnego życia. "Pamiętajmy, że rak piersi nie jest wyrokiem" - dodała.

Jak podkreśliła, Federacja Stowarzyszeń Amazonki istnieje po to, by wspierać psychicznie, motywować do walki o zdrowie i edukować. "Drogie amazonki, wyrażam szczere uznanie dla pracy lokalnych organizacji amazonek oraz dla wszystkich tych, którzy z paniami współpracują. Niech służba ta nadal przynosi jak najlepsze efekty i buduje wspólnotę ludzi dzielnych, wrażliwych i solidarnych" - powiedziała.

"Życzę wytrwałości w pracy, satysfakcji z osiągniętych sukcesów oraz powodzenia w niesieniu pomocy kobietom, które los już zetknął z paniami lub dopiero z nimi zwiąże. Gorąco wszystkich pozdrawiam" - podkreśliła Kornhauser-Duda.

Jak podkreśliła KPRP, Federacja Stowarzyszeń "Amazonki" działa na rzecz kobiet z rakiem piersi już od 30 lat, a jej celem jest przełamywanie tematów tabu w obszarze raka piersi oraz realne wsparcie kobiet w trakcie i po zakończeniu leczenia, a także edukacja Polek w zakresie profilaktyki; ruch amazonek skupiony wokół Federacji Stowarzyszeń "Amazonki" to 26 tysięcy kobiet działających w 209 klubach w całej Polsce.