KPRP: Prezydencka Rada ds. Bezpieczeństwa i Obronności o rekonwersji mundurowych

Rekonwersja mundurowych, czyli zagospodarowanie osób, które z różnych przyczyn odchodzą ze służby, a wciąż dysponują ogromnym kapitałem wiedzy i doświadczeniem, była tematem posiedzenia prezydenckiej Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności Narodowej Rady Rozwoju - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie prezydenckiej kancelarii, w posiedzeniu wzięli udział m.in. przewodniczący Rady Przemysław Żurawski vel Grajewski, wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik oraz prezydencki doradca Andrzej Zybertowicz.

"Tematem (...) dzisiejszego spotkania Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności była rekonwersja żołnierzy Wojska Polskiego, a także innych służb mundurowych. Innymi słowy - problem zagospodarowania ludzi, którzy z różnych przyczyn odchodzą z wojska i służb czy to z uwagi na prośbę własną i inne plany życiowe, czy po prostu z racji wygaśnięcia kontraktu, ewentualnie osiągnięcia wieku emerytalnego" - powiedział kierujący pracami Rady Przemysław Żurawski vel Grajewski w nagraniu dołączonym do komunikatu.

Jak wskazywał, temat rekonwersji rozpatrywany był na kilku płaszczyznach m.in. opieki socjalnej nad tymi, którzy tego potrzebują, ich zaadaptowania do nowej cywilnej rzeczywistości, znalezienia pracy, a także zagospodarowania kwalifikacji ludzi odchodzących z wojska czy służb po to, "by dalej byli użyteczni dla państwa polskiego, tym bardziej, że ono mocno zainwestowało w ich edukację".

Szef Rady zaznaczył, że "jako osobna płaszczyzna rozpatrywana była kwestia bezpieczeństwa". "Innymi słowy - zapobiegania sytuacjom, w których ludzie o tych kwalifikacjach przeszliby, mówiąc w przenośni, na złą stronę mocy" - powiedział.

Jak tłumaczył, chodzi o ochronę kontrwywiadowczą, a także "nałożenie pewnych restrykcji prawnych na działalność osób, które opuściły ważne stanowiska w służbach mundurowych państwa polskiego i które dysponują wiedzą, która źle użyta mogłaby być groźna dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej".