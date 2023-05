KPRP: prezydent rozmawiał w Londynie m.in. z sekretarzem generalnym NATO i premierem Wielkiej Brytanii

Wizyta pary prezydenckiej w Londynie z okazji koronacji Karola III była okazją do rozmów o tematyce bezpieczeństwa; prezydent Andrzej Duda rozmawiał m.in. z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem i premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem - przekazała w sobotę Kancelaria Prezydenta.

W londyńskim Opactwie Westminsterskim odbyła się w sobotę koronacja króla Karola III; koronowana została również jego małżonka Camilla. W ceremonii koronacyjnej uczestniczyły głowy państw z całego świata, w tym polska para prezydencka.

"To wydarzenie to także okazja do rozmów o charakterze politycznym, do rozmów o tematyce bezpieczeństwa" - podkreślił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz na nagraniu umieszczonym w sobotę wieczorem na profilu KPRP na Twitterze.

Prezydencka kancelaria przekazała, że prezydent rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem, prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą oraz prezydentem Finlandii Saulim Niinisto, a także z duńską parą książęcą - księciem Fryderykiem oraz księżną Marią Elżbietą, z prezydentem Portugalii Marcelo Rebelo de Sousą oraz prezydentem Włoch Sergio Mattarellą.

KPRP poinformowała ponadto o rozmowach, które odbyła pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda: z małżonką prezydenta Stanów Zjednoczonych Jill Biden, pierwszą damą Ukrainy Ołeną Zełenską i francuską pierwszą damą Brigitte Macron.

W piątek Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda uczestniczyli - na zaproszenie króla Karola III - w przyjęciu w Pałacu Buckingham odbywającym się przed uroczystościami koronacyjnymi. Para prezydencka odwiedziła również Ognisko Polskie w Londynie.