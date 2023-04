KPRP: Regulamin wydarzenia z udziałem Prezydentów Polski i Ukrainy na Placu Zamkowym w Warszawie (komunikat)

Kancelaria Prezydenta informuje:

Regulamin wydarzenia - spotkanie Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy z Polakami i Ukraińcami przebywającymi w Polsce na Placu Zamkowym w Warszawie.

Wstęp na teren wydarzenia - spotkanie Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy z Polakami i Ukraińcami przebywającymi w Polsce na Placu Zamkowym w Warszawie w dniu 5 kwietnia 2023 roku o godz. 18.00 jest bezpłatny.

Organizatorem wydarzenia jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wejście na teren organizowanego wydarzenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem wydarzenia oraz akceptacją jego postanowień.

Organizator wydarzenia może odmówić wstępu na wydarzenie oraz przebywania na niej osobom: znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku wydarzenia, noszącym buty o metalowych zakończeniach, których ubiór uniemożliwia identyfikację.

Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych.

Organizator wydarzenia zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na wydarzeniu oraz porządek podczas trwania wydarzenia, poprzez m.in.: służby porządkowe, udostępnienie pomocy medycznej.

Uczestnicy wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie, na którym odbywa się wydarzenie, zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

Uczestnicy wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie wydarzenia zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu wydarzenia.

Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie wydarzenia:

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b) materiałów wybuchowych,

c) wyrobów pirotechnicznych,

d) materiałów pożarowo niebezpiecznych,

e) napojów alkoholowych,

f) środków odurzających lub substancji psychotropowych,

g) transparentów.

Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren wydarzenia oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora wydarzenia jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej działalności zarobkowej podczas trwania wydarzenia.

Służby mundurowe i porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do: legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niedozwolone, sprawdzenia uprawnień osób do przebywania na wydarzeniu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia wydarzenia, wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z

Regulaminem wydarzenia, a w przypadku niewykonywania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia wydarzenia, ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

Służby mundurowe i porządkowe są zobowiązane do usunięcia z terenu wydarzenia osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem wydarzenia.

Członkowie służb mundurowych i porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:

ręczne wykrywacze metalu, inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

Sprzęt obsługujący wydarzenie stanowi: sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, telebimy, wygrodzenia (barierki ochronne) oraz trybuny.

Organizator wydarzenia wyznacza strefy podziału wydarzenia: wygrodzony sektor z trybunami dla zaproszonych gości (wstęp wyłącznie za okazanym imiennym zaproszeniem), sektor otwarty (wstęp ogólnodostępny - bez wymaganych zaproszeń, po sprawdzeniu pirotechnicznym).

Organizator wydarzenia zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe podczas wydarzenia.

W czasie wydarzenia Organizator wydarzenia oraz Uczestnicy wydarzenia, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.). Niniejszy Regulamin wydarzenia wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej www.prezydent.pl oraz poprzez wywieszenie w miejscu wydarzenia i może być w każdym czasie zmieniony przez Organizatora wydarzenia.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) osoby biorące udział w wydarzeniu - spotkanie Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy z Polakami i Ukraińcami przebywającymi w Polsce na Placu Zamkowym w Warszawie, organizowanym w dniu 5 kwietnia 2023 roku na Placu Zamkowym w Warszawie, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora wydarzenia i osoby upoważnione przez Organizatora wydarzenia, w tym do upubliczniania wizerunku w mediach, na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w mediach publicznych i społecznościowych. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa.

