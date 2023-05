"Kraj światłych rządów. Japonia na fotografiach z przełomu XIX i XX wieku" - wystawa w Fotoplastikonie

Wernisaż wystawy czasowej "Kraj światłych rządów. Japonia na fotografiach z przełomu XIX i XX wieku" odbędzie się 17 maja w Fotoplastikonie Warszawskim . Wraz z wystawą odbędą się liczne wydarzenia towarzyszące - pokazy filmów, warsztaty kaligrafii oraz spotkanie z podróżnikiem, który opowie o Japonii.

17 maja w Fotoplastikonie Warszawskim przy al. Jerozolimskich - oddziale Muzeum Powstania Warszawskiego odbędzie się wernisaż wystawy czasowej "Kraj światłych rządów. Japonia na fotografiach z przełomu XIX i XX wieku".

"Do połowy XIX wieku Japonia uchodziła za jeden z najbardziej zamkniętych i tajemniczych krajów świata. Odporna na wpływy mocarstw kolonialnych, skutecznie pielęgnowała własne tradycje i zwyczaje. Dzięki magii stereoskopii mało znana dotąd kraina szeroko otworzy dla nas swoje podwoje.

Fotoplastikon Warszawski zabierze nas na wyprawę do Japonii z przełomu XIX i XX wieku, czyli do okresu w historii przypadającego na lata panowania cesarza Mutsuhito, czasów nazywanych +Erą Światłych Rządów+ Poprzez trójwymiarowe obrazy będziemy mogli poznać niezwykły świat gejsz, samurajów i tajemniczych rytuałów. Zobaczymy święte schody przy świątyni Fudō, spędzimy popołudnie w parku Shiba, odbędziemy podróż lektyką po ulicach Tokio i obejrzymy pokaz japońskiego teatru. 24 zdjęcia zostały rozdzielone ponad pół wieku temu i od tamtej pory nie były razem prezentowane. Dziś możemy je pokazać w Warszawie dzięki Muzeum Kinematografii w Łodzi - współorganizatorowi wystawy i opiekunowi łódzkiego fotoplastikonu" - informuje organizator wystawy.

W soboty wystawie towarzyszyć będą warsztaty z nauki pisania imion w znakach japońskich - katakanie, kaligrafii podstawowych znaków kanji oraz tworzenia warabe ningyo - japońskich lalek z papieru oraz bibuły. Warsztaty poprowadzą studenci z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Organizatorzy przygotowali szereg wydarzeń towarzyszących: warsztaty fotograficzne, pokaz filmów "Niech każdy dzień będzie dobrym dniem" (18 maja) oraz "Obiad taty" (1 czerwca), spotkanie z podróżnikiem - Piotrem Milewskim, który opowie o Japonii. Przewidziano także warsztaty z kaligrafii, warsztaty literacko-plastyczne nawiązujące do kultury i sztuki japońskiej "Bajkowa podróż do Japonii" dla dzieci oraz warsztaty mangi dla dzieci i młodzieży. Wystawa "Kraj światłych rządów. Japonia na fotografiach z przełomu XIX i XX wieku" będzie czynna do 16 czerwca.

Fotoplastikon Warszawski mieści się w kamienicy Hoserów w Alejach Jerozolimskich 51. Jest jednym z najstarszych istniejących fotoplastikonów w Europie. Główną atrakcją jest automat do prezentacji pojedynczych fotografii stereoskopowych z całych cykli fotograficznych na specjalnym stanowisku wizualnym.

Pierwszy fotoplastikon powstał w Niemczech w latach sześćdziesiątych XIX wieku. Była to tzw. "Kaiser-Panorama" (Panorama Cesarska), która umożliwiała kilkudziesięciu osobom równoczesne oglądanie zdjęć stereoskopowych. Widz otrzymywał trójwymiarowy obraz, dający złudzenie obcowania z rzeczywistością.

Fotoplastikon Warszawski posiada zbiory ponad trzech tysięcy stereoskopowych zdjęć, m.in. archiwalne zdjęcia z otwarcia Kanału Sueskiego, z Afganistanu, Birmy oraz z wypraw alpinistycznych Andrzeja Zawady. W swojej historii odegrał ważną rolę także w czasie okupacji, jako punkt kontaktowy Polskiego Państwa Podziemnego. Od 1945 r. został ponownie uruchomiony i miesięcznie odwiedzało go ponad dziesięć tysięcy osób. W okresie PRL pojawił się w kilku filmach oraz serialach m.in. w "Stawce większej niż życie" oraz "Polskich drogach". W 1973 r. przejęła go rodzina państwa Chudych. W 1987 r. Fotoplastikon został wpisany do rejestru zabytków. W lipcu 2008 r. Muzeum Powstania Warszawskiego podpisało umowę z właścicielem Tomaszem Chudym. Obecnie Fotoplastikon Warszawski ma status oddziału MPW.