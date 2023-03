Krajowy Rejestr Nowotworów zostanie rozszerzony o dane dotyczące chorób hematologicznych

Bezpośrednią integrację bazy Krajowego Rejestru Nowotworów z bazami szpitalnymi przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia. Zaproponowano też zmiany dotyczące rozszerzenie zakresu danych rejestru o nowotwory hematologiczne.

Projekt jest na etapie konsultacji publicznych.

Rozszerzony Krajowy Rejestr Nowotworów ma umożliwić wykorzystanie nowej metody zgłaszania danych bez angażowania udziału lekarzy. Jak uzasadniono, rosnąca liczba pacjentów chorych na nowotwory wpływa na obciążenie lekarzy i personelu medycznego czynnościami administracyjnymi np. wypełnianiem formularzy zgłoszenia danych do rejestru).

Budowany w ramach projektu system informatyczny wprowadzi nowe rozwiązania służące odciążeniu personelu medycznego od obowiązku wprowadzania tych samych danych do różnych systemów, w tym do rejestru oraz do systemu szpitalnego.

Dodatkowo rozszerzony zostanie zakres danych gromadzonych przez rejestr w zakresie chorób onkologicznych.

"Ze względu na niewystarczający zakres danych dotyczących leczenia nowotworów hematologicznych gromadzonych w rejestrze istnieje konieczność ich rozszerzenia, aby umożliwić szczegółowe populacyjne analizy epidemiologiczne w zakresie chorób hematoonkologicznych. Nowotwory hematologiczne to choroby o zróżnicowanym przebiegu, które wymagają skutecznego i szybkiego leczenia. Postęp wiedzy w diagnostyce i leczeniu nowotworów hematologicznych stwarza konieczność oceny skuteczności metod leczenia na poziomie populacyjnym, a z powodu braku odpowiednich danych klinicznych o nowotworach układu krwiotwórczego i układu chłonnego niemożliwa jest ocena skali stosowania poszczególnych metod leczenia" - napisano w uzasadnieniu projektu.

Dzięki rozszerzeniu rejestru możliwe będzie określenie wskaźników epidemiologicznych, w tym liczby zachorowań, chorobowości, liczby ozdrowieńców, zastosowanego leczenia oraz jego skuteczności. Dane zgromadzone w rejestrze umożliwią także ocenę czynników ryzyka, takich jak zróżnicowanie regionalne zachorowalności, umieralności i przeżyci; pozwolą też na zidentyfikowanie liczebności pacjentów wymagających nowoczesnych terapii.