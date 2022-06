Kraków: 100 dni pomocy Ukrainie; w mieście ok. 50 tys. uchodźców

Od chwili wybuchu wojny na Ukrainie do Krakowa przybyło ok. 177,5 tys. osób. Obecnie w mieście jest ok. 50 tys. uchodźców. Na Ukrainę Kraków wysłał ok. 1000 ton darów – wynika z podsumowania 100 dni pomocy niesionej przez miasto.

Zgodnie z opublikowanym w piątek przez miasto Kraków podsumowaniem 100 dni pomocy Ukrainie, od chwili wybuchu wojny na Ukrainie do Krakowa przybyło ok. 177,5 tys. osób. Większość z nich wyjechała już do okolicznych miast, do innych miast europejskich albo powróciła do ojczyzny. Obecnie w Krakowie jest ok. 50 tys. uchodźców z Ukrainy. Są to dane pochodzące z raportu Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich. Ponad 28 tys. osób otrzymało numer PESEL.

"Już w dzień po wybuchu wojny na Ukrainie - po rozmowie prezydenta z merem Lwowa, który zwrócił się do nas o pomoc, uruchomiliśmy miejską zbiórkę darów od krakowian. Pozwoliła na zaspokojenie pierwszych potrzeb osób, które przybyły do Krakowa" - czytamy w podsumowaniu.

Zgodnie z danymi magistratu, Kraków przekazał ok. 1000 ton darów do Ukrainy - w ponad 200 samochodach ciężarowych i tirach. Mieszkańcy kraju ogarniętego wojną otrzymali też sześć autobusów miejskich wypełnionych darami oraz karetkę pogotowia.

Na miejscu, w stolicy Małopolski, Ukraińcy mogą liczyć na pomoc w zakwaterowaniu, wyżywieniu załatwieniu spraw urzędniczych, znalezieniu pracy. Schronienie oferują zarówno mieszkańcy w swoich domach, jak i organizacje samorządowe i pozarządowe.

Zorganizowane zakwaterowanie z wyżywieniem uchodźcy znajdują m.in. w obiektach poszpitalnych na Wesołej, obiektach po Tesco na Kapelance, w byłej galerii Plaza.

Od początku trwania konfliktu zbrojnego na Ukrainie m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie uruchomił łącznie pięć ośrodków tymczasowego pobytu. Schronienie znalazło tak jak dotąd ponad 3,2 tys. osób. Pełne wyżywienie zapewnia tu organizacja World Central Kitchen.

W kilku miejscach, m.in. przy kładce nad ul. Lubicz, przy ul. Łagiewnickiej oraz w dawnym centrum handlowym Plaza, funkcjonują punkty wydawania odzieży.

Centrum Wielokulturowe udzieliło porad, w tym prawnych, i wsparło w różnych obszarach życia blisko 94 tys. uchodźcom. Z pomocy psychologicznej tylko w ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Radziwiłłowskiej skorzystało 140 osób.

Kilkanaście osób - ze względu na stan zdrowia - zostało umieszczonych w krakowskich domach pomocy społecznej.

W Tauron Arenie Kraków, gdzie od połowy marca uchodźcy znajdują kompleksową pomoc, złożonych zostało blisko 24 tys. wniosków o jednorazowe świadczenie pomocowe 300 zł. Na terenie Tauron Areny działa również punkt pomocy UNHCR, agencji ONZ, i udziela pomocy pieniężnej osobom, które uciekły z Ukrainy. Jest to efekt ustaleń i rozmów prezydenta miasta z wysokim komisarzem NZ ds. uchodźców Filippo Grandim.

Hollywoodzki aktor Sean Penn zaproponował zaś pomoc swojej fundacji CORE Response. Dzięki podpisanemu z władzami miasta porozumieniu fundacja pokrywa koszty pobytu 20 starszych, niepełnosprawnych osób w prywatnym domu seniora. Natomiast na obsługę magazynu pomocy przy ul. Bartników zostało przeznaczonych blisko 900 tys. zł. Dzięki pomocy CORE planowany jest również remont mieszkań komunalnych z myślą o uchodźcach. Pomoc dla najmłodszych uchodźców zaproponowała organizacja UNICEF na różne działania edukacyjne, opiekuńczo- społeczne i zdrowotne. To wsparcie w kwocie 80 mln zł. W mieście powstanie centrum dla sierot z Ukrainy - to dzięki darowiźnie, w kwocie 100 tys. dolarów, uniwersyteckiej społeczności koreańskiej.

Do GUP wpłynęły 3 390 powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy, w szczególności w gastronomii, pracach prorządowych, produkcji, obsłudze magazynu.

Od wybuchu wojny w Ukrainie prawie 6,9 tys. dzieci i młodzieży z tego kraju zostało zapisanych do krakowskich szkół i przedszkoli.

Jeśli chodzi o pieczę zastępczą, to w placówkach opiekuńczo-wychowawczych miejsce znalazło 26 dzieci. Sąd przyznał zaś opiekę tymczasową dla 469 opiekunów dla 569 dzieci - nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekunów sprawuje MOPS.

Miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocowego w wysokości 45 mln zł oraz prawie 1,2 mln zł jako dotację celową. Środki te są wydatkowane m.in. na pomoc psychologiczną, wypłatę świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł), zapewnienie opieki i schronienia, na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł, na świadczenia rodzinne oraz pozostałe świadczenia z pomocy społecznej, jak również na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży. Na rachunek miejski wpłynęło także prawie 7 mln zł z Ministerstwa Finansów na edukację dzieci z Ukrainy. Na konto miejskie, uruchomione na darowizny, wpłacono 86,2 tys. zł, 2 tys. euro i 10 tys. dol. amerykańskich.