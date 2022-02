Kraków: 12 tys. osób na Rynku Głównym, apel do NATO o ochronę nieba nad Ukrainą

12 tys. osób brało udział w niedzielnej manifestacji na Rynku Głównym w Krakowie. Tłumy skandowały hasła wolnościowe i potępiające prezydenta Rosji Władimira Putna. Apelowały do NATO, aby chroniło niebo na Ukrainą. Z Rynku tłum skierował się w stronę placu Biskupiego, przed rosyjski konsulat.

Na Rynku w Krakowie po południu powiewało wiele ukraińskich flag, ale także m.in. polskich, białoruskich i Unii Europejskiej. Odtwarzane były pieśni i piosenki w języku ukraińskim. Uczestnicy krzyczeli, głównie w języku ukraińskim, m.in. "Wolna Ukraina, odważna Ukraina", "Wolny kraj".

"Nawołujemy, żeby NATO zamknęło niebo nad Ukrainą. Konieczne jest, by NATO chroniło niebo ukraińskiej ziemi przed atakami z powietrza, przed atakami Federacji Rosyjskiej" - zaapelowali przez megafon uczestnicy manifestacji najpierw w języku ukraińskim, potem w języku polskim. Jak zauważyli, "nie wiadomo, co może przyjść do głowy" Putinowi. Podziękowali też za wprowadzenie sankcji, które - jak mówili - "krok za krokiem izolują Rosję, zamykają jej dostęp do cywilizowanego świata".

Zgromadzeni podkreślili, że w działaniach przeciwko Rosji liczy się każda sekunda, bo "każda sekunda kosztuje życie niewinnych ludzi, którzy chcą tylko żyć na swojej ziemi i dzielić się swoimi dobrami z innymi narodami". Atak Rosji z 24 lutego 2022 r. porównano do ataku Niemiec na Polskę 1 września 1939 r. Przypomniano o konsekwencjach II wojny światowej.

Według policji w popołudniowej manifestacji brało udział 12 tys. osób. Z Rynku Głównego skierowały się one na plac Biskupi, przed konsulat Rosji. Popołudniową manifestację na Rynku poprzedziło utworzenie "łańcucha solidarności z Ukrainą" wokół połowy płyty Rynku.

Demonstracje sprzeciwu wobec działań Rosji na Ukrainie odbywają się na całym świecie.