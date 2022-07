Kraków: 29 osób nielegalnie wytwarzających i sprzedających papierosy i alkohol odpowie przed sądem

29 osób odpowie przed sądem za nielegalną produkcję i wprowadzenie na rynek wyrobów tytoniowych i alkoholu. Część z nich oskarżono także o przestępstwa skarbowe i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Krakowie.

Jak przypomniał w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko, jest to drugi akt oskarżenia w ramach śledztwa dotyczącego dwóch powiązanych ze sobą grup przestępczych zajmujących się produkcją oraz wprowadzaniem na rynek nielegalnych wyrobów akcyzowych.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie prowadziła je we współpracy z Placówką Straży Granicznej Kraków Balice, Placówką Straży Granicznej w Krakowie oraz Centralnym Biurem Śledczym Policji. Łączne straty Skarbu Państwa z tytułu przestępczej działalności oszacowano na ok. 20 milionów zł.

Akt oskarżenia, który został właśnie skierowany do krakowskiego sądu - wyjaśnił rzecznik - dotyczy wątku śledztwa prowadzonego przez Placówkę Straży Granicznej Kraków-Balice, a następnie przez Placówkę Straży Granicznej w Krakowie.

Według rzecznika prokuratury kilkusetstronicowy akt oskarżenia dotyczy 29 osób w wieku od 31 do 75 lat. Sprawcy nielegalnego procederu to głównie Polacy, z którymi współpracował jeden obywatel Ukrainy.

"Wszystkim osobom objętym tym aktem oskarżenia, zarzucono popełnienie przestępstw skarbowych. Dodatkowo 11 osobom zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności" - wskazał rzecznik PO.

Według ustaleń śledczych nielegalny proceder prowadzony był na terenie Krakowa, Bochni, Niepołomic oraz mniejszych miejscowości powiatu krakowskiego, wielickiego, bocheńskiego oraz sanockiego.

Grupa przestępcza działała według określonego schematu ze szczegółowo przyjętym podziałem ról. Zajmowała się skupem, magazynowaniem i wytwarzaniem wyrobów tytoniowych, które następnie sprzedawała. Nielegalny surowiec, w postaci liści tytoniu, przetwarzany w ramach przestępczej działalności, sprowadzany był do Polski z Niemiec i Czech. Członkowie grupy zajmowali się również obrotem alkoholem etylowym oraz papierosami bez polskich znaków akcyzy skarbowej.

Do pierwszych zatrzymań w sprawie doszło w styczniu 2018 roku. Zlikwidowana została wtedy nielegalna krajalnia tytoniu. W trakcie czynności służbowych zabezpieczono linię produkcyjną oraz nielegalny towar w postaci: 600 kg suszu tytoniowego, tony krajanki tytoniowej oraz 15 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej.

"Członkowie grupy działali z bardzo dużą determinacją. Swój nielegalny biznes ukrywali pod przykrywką prowadzenia zakładu meblowego. Często zmieniali miejsca prowadzenia nielegalnej działalności, aby zmylić organy ścigania. Posiadali również swój specjalny slang, którym porozumiewali się na odległość. Z przestępczej działalności uczynili swoje podstawowe źródło dochodu" - relacjonował rzecznik prokuratury.

Przypomniał on, że w zakresie wątku, w którym śledztwo prowadzono we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji przewód sądowy zakończył się prawomocnym wyrokiem wydanym wobec pięciu oskarżonych przez Sąd Okręgowy w Krakowie we wrześniu 2020 r. Mężczyzn skazano na kary wieloletniego pozbawienia wolności, w tym trzech spośród nich, których rola w przestępczym procederze była wiodąca, na kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.