Kraków: 300 mln zł na rozbudowę i modernizację Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

300 mln zł na rozbudowę i modernizację otrzymał Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Prokocimiu, największa placówka pediatryczna na południu Polski. Promesę potwierdzającą dofinansowanie przekazał w poniedziałek wojewoda małopolski wraz z parlamentarzystami.

Środki pochodzą z rządowego Funduszu Medycznego, powołanego z inicjatywy prezydenta RP Andrzeja Dudy, by poprawić dostępność nowoczesnego leczenia i przyspieszyć modernizację szpitali. Placówka otrzymała dofinansowanie w ramach specjalnego konkursu, którego celem jest podniesienie jakości oraz dostępności świadczeń dla dzieci.

"Uniwersytecki Szpital Dziecięcy jest placówką wysokospecjalistyczną, o szczególnym znaczeniu, gdzie leczone są najciężej chore dzieci. Te 300 mln zł z Funduszu Medycznego otwiera przed placówką szanse na szerszy rozwój i przede wszystkim zwiększa dostępność do świadczeń dla dzieci w regionie. To inwestycja w nową jakość leczenia i bezpieczeństwo małych pacjentów" - powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Jak poinformował dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Wojciech Cyrul, dzięki otrzymanej dotacji powstaną nowe oddziały i nowoczesne laboratoria diagnostyczne, a także zaplecze socjalne dla pacjentów i dla pracowników.

"Dzisiejszy dzień otwiera nowy rozdział w historii naszego Szpitala. Chciałbym podziękować wszystkim osobom, których zaangażowanie doprowadziło do tej chwili. Jednocześnie zwracam się z prośbą o to, aby nie poprzestawały na tym, i aby pomogły nam w przyszłości zapisać ten rozdział wieloma wspaniałymi kartami" - powiedział dyrektor USDK.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Prokocimiu to największa taka placówka na południu kraju. Rocznie udziela ok. 200 tys. porad ambulatoryjnych, w tym ok. 33 tys. w SOR, a w oddziałach szpitalnych leczy się ok. 33 tys. dzieci. Rocznie lekarzy wykonują tu ponad 7 tys. operacji, w tym ok. 500 kardiochirurgicznych. W szpitalu jest 500 łóżek.

Fundusz Medyczny składa się z czterech subfunduszy: infrastruktury strategicznej, modernizacji podmiotów leczniczych, rozwoju profilaktyki oraz terapeutyczno-innowacyjnego. Pod koniec ub. roku resort zdrowia ogłosił pierwszy konkurs w zakresie infrastruktury krytycznej, dotyczący pediatrii, z początkową alokacją 2 mld zł.