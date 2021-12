Kraków: 57 mandatów i 8 wniosków do sądu m.in. za brak maseczek w środkach komunikacji miejskiej

W ramach dwudniowej kontroli krakowska policja wystawiła 57 mandatów osobom, które, podróżując środkami komunikacji miejskiej, nie dostosowały się do obowiązujących przepisów sanitarnych, m.in. nie nosiły maseczek. W 8 przypadkach wnioski o ukaranie skierowane zostały do sądu.

Kontrola policji, funkcjonariuszy straży miejskiej i inspektorów MPK prowadzona była w poniedziałek i we wtorek. Działania te stanowiły odpowiedź na pogarszającą się sytuację epidemiczną związaną z pandemią koronawirusa oraz docierające do służb informacje, że część podróżujących nie stosuje się do obowiązujących przepisów.

"W wyniku dwudniowych kontroli w komunikacji miejskiej funkcjonariusze podjęli 87 interwencji, pouczając 25 osób i wręczając 57 mandatów karnych za nieprzestrzeganie obowiązujących obostrzeń, głównie za brak maseczki" - poinformował w środę sierż. Paweł Grzywacz z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Jak dodał, "w 8 przypadkach mundurowi skierowali wnioski o ukaranie do sądu".

Mandaty wystawione zostały osobom, które lekceważyły upomnienia; pouczane były z kolei te, które o maseczkach zapomniały. Policja przypomina, że wysokość mandatu w takim wypadku wynosi od 20 do 500 zł, ale jeśli sprawa trafi do sądu, zasądzona może zostać grzywna do 5 tys. zł.