Kraków: 80 wystawców zaprezentuje produkty na jarmarku wielkanocnym

80 wystawców z Polski oraz z Ukrainy, Litwy, Węgier i Słowacji zaprezentuje swoje produkty tradycyjne, regionalne na jarmarku wielkanocnym, który 30 marca rozpocznie się na Rynku Głównym w Krakowie.

"Na płycie Rynku Głównego od strony wieży ratuszowej trwają prace montażowe, przygotowywane są stoiska. Już teraz zapraszamy - jarmark to nie tylko okazja do zobaczenia i skosztowania wyjątkowych potraw, ale i do wsparcia wytwórców tradycyjnych produktów" - powiedział PAP Dariusz Michalak z Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, która organizuje wydarzenie.

Jarmark potrwa do 10 kwietnia. Znajdą się na nim wielkanocne smakołyki, ale i rękodzieło. Organizatorzy liczą, że mimo inflacji gości nie zabraknie.

Targi czynne będą od 30 marca, ale oficjalne otwarcie nastąpi 1 kwietnia. W programie inauguracji są m.in. występy Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiacy".

Miejsce targów będzie też scenerią dla wydarzeń zaplanowanych na Niedzielę Palmową i Wielką Sobotę.

2 kwietnia w Niedzielę Palmową na płycie Rynku Głównego odbędzie się konkurs na najpiękniejszą palmę i uroczyste poświęcenie palm przed kościołem św. Wojciecha.

8 kwietnia w Wielką Sobotę na Rynku nastąpi zaś uroczyste poświęcenie koszyków wielkanocnych.

10 kwietnia w Lany Poniedziałek targi odwiedzi Siuda Baba - tajemnicza postać to przebrany za kobietę i usmolony sadzami mężczyzna z batem, który zaczepia ludzi i oczekuje datków. Jeśli nie dostanie pieniędzy, strzela z bata i daje do pocałowania ubrudzony sadzami krzyż. Towarzyszy mu usmolony Cygan.