Kraków: Abp. Jędraszewski: zmartwychwstaniem Chrystus naznaczył nowy porządek mijania

Chrystus naznaczył sobą, swoim zmartwychwstaniem, nowy porządek mijania – od śmierci do życia – mówił abp Marek Jędraszewski podczas liturgii Wigilii Paschalnej w katedrze na Wawelu.

"Było, jest tak, że przemijamy, od życia do śmierci. A tymczasem Chrystus naznaczył sobą, swoim Zmartwychwstaniem, nowy porządek mijania - od śmierci do życia" - mówił w homilii na Wawelu abp Marek Jędraszewski. Dodał, że w Biblii potwierdzają to słowa Anioła, który wskazał na Pusty Grób, a także samego Chrystusa, który pozdrowił kobiety słowami "witajcie", co można tłumaczyć jako "radujcie się".

Jak wskazał, Chrystus jawi się jako nowy Mojżesz. "Mojżesz działał mocą i w imieniu Boga i stąd wyprowadził lud izraelski z niewoli egipskiej poprzez Morze Czerwone. Ta opowieść domaga się teraz nowej interpretacji" - powiedział. "Widząc wielkie dzieło Nowego Mojżesza, Jezusa Chrystusa, który wybawił nas z niewoli grzechu i przeprowadził od śmierci do życia, padamy z największą czcią przed odkupicielem świata. Jego krzyż, drzewo hańby, staje się zwycięskim znakiem, dzięki któremu wszyscy, którzy w niego uwierzyli, mają odtąd nadzieję na życie wieczne" - głosił.

W czasie Wigilii Paschalnej w katedrze na Wawelu katechumeni przyjęli chrzest i bierzmowanie.

Liturgia Wigilii Paschalnej zaczyna się po zmroku. Pierwszą jej częścią jest Liturgia Światła. Na zewnątrz świątyni rozpala się ogień, od którego zapala się Paschał - woskową świecę symbolizującą zmartwychwstałego Pana. Następnie, następuje rozbudowana Liturgia Słowa, mająca na celu przypomnienie historii zbawienia. Kolejną częścią jest Liturgia Chrzcielna, podczas której wierni wyrzekają się szatana i wyrażają wiarę w Chrystusa, a katechumeni otrzymują sakrament chrztu i bierzmowania. Ostatnim elementem Wigilii Paschalnej jest Eucharystia i procesja rezurekcyjna.