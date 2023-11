Kraków: Amerykańscy specjaliści szkolą muzealników z Ukrainy

W Krakowie amerykańscy specjaliści szkolą muzealników z Ukrainy z zakresu cyfryzacji zabytków archeologicznych. Po zakończeniu kilkudniowych zajęć Ukraińcy wrócą do ojczyzny, aby tam digitalizować zbiory i szkolić kolejne osoby – poinformował w piątek Uniwersytet Jagielloński.

Warsztaty są częścią większego projektu "Ukraine Cutural Heritage Response Initiative", sponsorowanego przez Ambasadę USA w Kijowie i Departament Stanu USA. Pomieszczenia na czas szkoleń udostępniło Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zajęcia prowadzą specjaliści z CyArk - działającej pod patronatem UNESCO organizacji non profit z Kalifornii. W szkoleniach bierze udział 13 muzealników z Muzeum Narodowego Historii Ukrainy w Kijowie, Narodowego Muzeum Historycznego w Dnipro (dawny Dnietropietrowsk) i z Narodowego Rezerwatu Chortyca. Koordynatorem ze strony polskiej jest dr hab. Radosław Palonka z Wydziału Historycznego UJ. Ceramika i zabytki metalowe, kamienne i kościane, które służą w trakcie warsztatów jako materiał do ćwiczeń, pochodzą ze zbiorów Instytutu Archeologii UJ.

Po zakończeniu szkoleń Ukraińcy wrócą do ojczyzny, by tam digitalizować zbiory i prowadzić warsztaty dla kolejnych osób. W ramach projektu został również kupiony specjalistyczny sprzęt dla ukraińskim muzeów. Są to m.in. laptopy, aparaty, odpowiednie oświetlenie i sprzęt fotograficzny.

Pomysłodawcami szkolenia byli młodzi badacze z ukraińskiej fundacji Archaic.

"Już przed wojną muzea ukraińskie borykały się z wieloma problemami, które zostały spotęgowane przez działania wojenne, a część zbiorów została zniszczona lub wywieziona. Dlatego ważna jest cyfrowa dokumentacja kolekcji muzealnych na Ukrainie" - powiedział dyrektor tej fundacji i pracownik Muzeum Uniwersytetu w Stavanger w Norwegii dr Simon Radchenko.

W poniedziałek o godz. 12.00 w Collegium Maius wygłosi on wykład otwarty na temat bieżącej sytuacji związanej z ochroną zabytków w Ukrainie.