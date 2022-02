Kraków: Aukcja charytatywna na rzecz dwóch artystek w potrzebie

Przedmioty ofiarowane przez znane osobistości można wylicytować na aukcji charytatywnej organizowanej przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i Filharmonię Krakowską. Dochód będzie przeznaczony na wsparcie dwóch artystek znajdujących się w potrzebie.

Jak przypomniała Anna Dymna, charytatywne wydarzenia kulturalne, których celem jest pomoc chorym i niepełnosprawnym artystom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, organizowane są od 2008 r. Wcześniej miały one formę koncertów w Filharmonii Krakowskiej, połączonych z aukcjami przedmiotów ofiarowanych przez znane postacie życia publicznego. Od zeszłego roku, z powodu pandemii, formuła się zmieniła.

Organizatorzy przygotowali w tym roku aukcję na portalu Allegro pod hasłem "Tylko miłość", która potrwa do 14 marca br. Można tam wylicytować m.in. srebrny medal 7. roku pontyfikatu ofiarowany przez papieża Franciszka, zestaw dwóch porcelanowych filiżanek przekazany przez prezydenta Andrzeja Dudę, oraz wieczorową torebkę jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy. Są także przybory piśmiennicze od premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego i szefa PO Donalda Tuska. Pamiątki podarowali artyści, m.in. Anna Dymna, Krzysztof Globisz, Jerzy Stuhr, Krystyna Janda, Andrzej Sikorowski, Grzegorz Turnau, a także sportowcy: Marcin Gortat, Zbigniew Boniek i Dawid Kubacki.

Tegorocznymi beneficjentkami charytatywnego projektu są artystki w potrzebie: aktorka Dagmar Bilińska-Korban oraz wokalistka i skrzypaczka Joanna Słowińska - obie walczą z chorobą nowotworową.

"Aktor, muzyk, śpiewak operowy chory czy kontuzjowany jest po prostu wykluczony (…). Wiem, jak to jest, ponieważ sama przechodziłam w życiu ogromnie trudne okresy - wtedy moi koledzy przy mnie byli, wspierali mnie. To mnie uratowało. Świadomość, że w takich chwilach nie jesteśmy sami, jest niezwykle ważna. Nie tylko dla artysty. Dla każdego człowieka. Powinniśmy więc zrobić wszystko, by nikt w takiej sytuacji nie był sam" - podkreśliła Anna Dymna.