Kraków: B. polityk PO Bogusław Sonik nie wystartuje z listy Trzeciej Drogi

Były wieloletni polityk Platformy Obywatelskiej Bogusław Sonik nie wystartuje z krakowskiej listy Trzeciej Drogi w wyborach do Sejmu, na co liczyli politycy tej koalicji PSL i Polski 2050.

"Chciałem odzyskać wolność i swobodę myślenia i wypowiedzi - w związku z czym nie będę w tych wyborach brał udziału. Myślę, że każdemu politykowi, który sprawuje od jakiegoś czasu różne mandaty, przydaje się taka przerwa, żeby nie myśleć schematycznie, formułkami przekazów dnia" - powiedział w środę PAP Bogusław Sonik.

Nieoficjalnie wskazywano, że polityk ten miał się znaleźć na czwartym miejscu krakowskiej listy Trzeciej Drogi.

"Obecność tak doświadczonego kandydata jak Bogusław Sonik byłaby mile widziana" - ocenił Ireneusz Raś, były polityk PO, związany z PSL, który jako dwójka startuje z krakowskiej listy Trzeciej Drogi.

W Krakowie listę Trzeciej Drogi do Sejmu otwiera przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz (Polska 2050), od 2012 r. radny miejski. Pełny skład listy jest jeszcze formowany.

Bogusław Sonik to jeden z najbardziej znanych krakowskich polityków. Przez ok. 22 lata związany był z PO. Z przynależności w tej partii zrezygnował w maju bieżącego roku, a w lipcu z członkostwa w klubie KO. Powody decyzji tłumaczył skręcaniem PO w lewo. Sonik jest przeciwnikiem prawa kobiet do aborcji do 12. tygodnia ciąży, co postuluje przewodniczący partii Donald Tusk.

W latach PRL działał w NSZZ "Solidarność", był w małopolskim zarządzie związku. W stanie wojennym był internowany od grudnia 1981 do października 1982. Po zwolnieniu współtworzył pisma drugiego obiegu, pracował w wydawnictwie Znak. W 1983 r. wyemigrował do Francji, gdzie współtworzył Radio Wolna Europa. Wrócił do Polski w 1996 r.

Sonik był europosłem w latach 2004-2014 i 2018-2019, posłem na Sejm w latach 2015-2018. W wyborach 2019 zdobył mandat startując z ósmego miejsca w Krakowie.

Otrzymał m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2014), Krzyż Wolności i Solidarności (2012), nagrodę honorową "Świadek Historii" (2013) przyznaną przez Instytut Pamięci Narodowej.