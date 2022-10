Kraków: Blisko 40 tys. Ukraińców ma nadany numer PESEL

Już blisko 40 tys. Ukraińców ma w Krakowie nadany numer PESEL – poinformował w czwartek magistrat.

"Sprawna organizacja oraz nieoceniona pomoc wolontariuszy pozwoliła nadać od 16 marca 39 156 numerów PESEL, co stanowi 3 wynik na tle innych miast wojewódzkich" - czytamy w komunikacie Urzędu Miasta Krakowa.

Nr PESEL ze statusem UKR legalizuje pobyt uchodźców w Polsce i pozwala ubiegać się o dodatkowe wsparcie, w tym o świadczenia socjalne jak 500+ czy zasiłki rodzinne.

Według oficjalnych danych z czerwca z blisko 180 tys. uchodźców przybyłych do Krakowa po 24 lutym, w mieście zostało ok. 50 tys. Przed wojną - według oficjalnych danych - w Krakowie było ok. 60 tys. Ukraińców, nieoficjalne - ok. 100 tys.