Kraków: Bożonarodzeniowa choinka już pod oknem papieskim; uroczyste rozświetlenie w sobotę

Blisko 15–metrowa choinka z Doliny Roztoki u podnóży góry Radziejowa w Beskidzie Sądeckim stoi już przez oknem papieskim na Franciszkańskiej 3 w Krakowie. Uroczyste rozświetlenie bożonarodzeniowego drzewka z udziałem dzieci nastąpi w sobotę wieczorem.

Co roku dorodna choinka ustawiana przed słynnym krakowskim oknem papieskim pochodzi z innego nadleśnictwa. W tym roku wycięto ją w Nadleśnictwie Piwniczna - drzewo to ok. 60-letnia jodła, która do Krakowa została przywieziona w środę w nocy. Po pokonaniu ponad 110 km trasy na naczepie tira, choinka przez dwie godziny w nocy była ustawiana na placu przez siedzibą krakowskiej kurii.

Jak zapowiedziała krakowska kuria, uroczyste rozświetlenie bożonarodzeniowego drzewka odbędzie się w sobotę 17 grudnia. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 16, a zaraz potem uczestnicy będą mogli wziąć udział w świątecznym koncercie Małej Armii Janosika - góralskiej kapeli z Raby Wyżnej. Zespół, który prowadzi Damian Pałasz, liczy obecnie 180 członków w wieku od 3 do 70 lat.

Kulminacją uroczystości będzie rozświetlenie światełek na choince. O godz. 17 dokona tego metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Na zakończenie wydarzenia przybędzie św. Mikołaj, który obdaruje przybyłe dzieci prezentami. W tym roku upominki przygotowuje Caritas Archidiecezji Krakowskiej wraz z wolontariatem, działającym przy Sanktuarium św. Jana Pawła II Krakowie. Uroczystość wsparł Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - region jest patronem głównym wydarzenia.

Uroczyste rozświetlenie bożonarodzeniowego drzewka przed oknem papieskim to tradycja, która do stolicy Małopolski przywędrowała z Watykanu. Tam od 1982 r. przywożono choinki dla Jana Pawła II i ustawiano je na placu św. Piotra tuż obok szopki. Papież zawsze wieczorem podchodził do okna, żeby popatrzeć na drzewko i sprawdzić, czy ludzie przychodzą do stojącego pod nim żłóbka.

Na Franciszkańską 3 zwyczaj ten zawitał po raz pierwszy w 2007 roku z inicjatywy ówczesnego metropolity kard. Stanisława Dziwisza. Od tej pory co roku przed Bożym Narodzeniem metropolita krakowski wraz z dziećmi dokonuje uroczystego rozświetlenia choinki.