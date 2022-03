Kraków: Bratki w barwach Ukrainy i realna pomoc szpitala Babińskiego

Na klombie przy głównym rondzie na terenie szpitala Babińskiego w Krakowie w czwartek pojawiło się 800 bratków w barwach Ukrainy. Posadzenie niebieskich i żółtych kwiatów to symboliczne wsparcie kraju sąsiedniego; placówka w praktyce działa też na rzecz uchodźców.

"Posadzone kwiaty to tylko symboliczny solidarności pracowników szpitala, Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca, spółki Małopolskie Parki Przemysłowe i Spółdzielni Socjalnej +Kobierzyn+ z walczącą Ukrainą. Szpital uruchamia realną pomoc" - powiedział PAP rzecznik prasowy Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Szpital Babińskiego przyjmuje uchodźców na takich samych zasadach jak pacjentów polskich. Od wybuchu wojny pomógł kilkunastu osobom - w formie hospitalizacji i opieki ambulatoryjnej.

Lecznica i działająca przy niej Fundacja im. Tomasza Deca planuje dalszą pomoc ukraińskim uchodźcom. W związku z tym rekrutuje tłumaczy, znających tematykę medyczną. Zainteresowani mogą zgłaszać się za pośrednictwem adresu mailowego pomocdlaUkrainy@babinski.pl.

1 kwietnia szpital i fundacja Deca uruchomią świetlicę terapeutyczną dla dzieci (w wieku od 7 do 12 lat) uchodźców z Ukrainy. Ma ona być czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 14 do 18.00, w siedzibie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w budynku IV B. Młodzież powyżej 14. roku życia będzie mogła skorzystać z oferty Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży .

Szpital i fundacja przygotowały także warsztaty dla uchodźczyń z Ukrainy. W programie jest terapia zajęciowa - panie wykonywać będą przedmioty z gliny, a dochód ze sprzedaży wyrobów zasili fundusze przeznaczone na pomoc dla Ukrainy. Mają też działać grupy wsparcia - podczas spotkań przy kawie kobiety będą mogły porozmawiać i uzyskać pomoc psychologiczną. Zarówno udział dzieci w świetlicy terapeutycznej jak i udział w warsztatach dla kobiet są bezpłatne. Oferta ma być modyfikowana w miarę potrzeb.

Po wybuchu wojny szpital Babińskiego ogłosił zbiórkę materiałów opatrunkowych, środków higieny osobistej, koców, pościeli, śpiworów, środków finansowych. Przewidując, że głównym problemem uchodźców z Ukrainy w obszarze zdrowia psychicznego mogą być objawy zespołu stresu pourazowego, zorganizowano zdalne szkolenia ze specjalistami z Ukrainy, którzy pro bono przeprowadzili szkolenia i podzielili się swoimi doświadczeniami z pracą z traumą wojenną i psychologią uchodźczą.

"Liczba uchodźców wskazuje, że należy spodziewać się osób potrzebujących specjalistycznego wsparcia będzie znacznie więcej. Dlatego od kolejnego tygodnia będzie można korzystać w specjalistycznej pomocy psychiatrycznej w języku ukraińskim w gabinetach dedykowanych uchodźcom działających w strukturze Poradni Zdrowia Psychicznego Kraków Podgórze" - wyjaśnił rzecznik szpitala.

Poradnia dla Uchodźców z Ukrainy na początku czynna ma być we wtorki i czwartki w godz. od 12 do 15. Rejestrować się tu mogą dorośli za pośrednictwem numeru telefonu +48 608 690 281, od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 13. Pacjenci wymagający specjalistycznej pomocy psychiatrycznej mogą ją uzyskać w Oddziale Dziennym Kraków - Podgórze I -osoby z rozpoznanymi już zaburzeniami mogą się kontaktować za pośrednictwem numerów telefonów 12 65 24 250 (kierownik oddziału) lub 12 65 24 252 (sekretariat).

Od 2006 r. do czasu pandemii krakowski szpital współpracował z ukraińskimi szpitalami psychiatrycznymi we Lwowie (Kulparków) i w miejscowości Zakład. W ostatnich latach prowadzony był projekt edukacyjny na rzecz rozwoju terapii zajęciowej i rehabilitacji w szpitalach w Ukrainie. Co roku grupy ukraińskie przyjeżdżały do szpitala Babińskiego, także pracownicy lecznicy jeździli do Lwowa i Zakładu.