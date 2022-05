Kraków: Brytyjski kompozytor John Powell z Nagrodą im. Wojciecha Kilara

Brytyjski kompozytor John Powell, autor muzyki m.in. do animacji "Shrek", "Kung Fu Panda" i "Jak wytresować smoka", odebrał w sobotni wieczór Nagrodę im. Wojciecha Kilara, przyznaną mu za całokształt twórczości.

Nagroda przyznana została w uznaniu "doskonałego warsztatu, zrozumienia, że dziedzictwo muzyki jest kopalnią niewyczerpanych inspiracji", a także jako dowód na to, jak "niekwestionowalną pozycję mistrza i nauczyciela" w muzycznym świecie zajmuje John Powell.

Wyróżnienie wręczone zostało podczas gali w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Artysta odebrał je z rąk pełnomocnika prezydenta Krakowa ds. kultury. Jak przypomniał Robert Piaskowski, ma ono przede wszystkim "honorować tych twórców, którzy pozostają wierni tradycyjnej sztuce komponowania, warsztatowi kompozytorskiemu, ale także takich, którzy odciskają trwałe znaki w historii światowej muzyki filmowej, podobnie jak Wojciech Kilar, patron tej nagrody".

"To dla mnie wielki zaszczyt. Przyznam także, że pewne zaskoczenie. Czuję się nieco onieśmielony" - powiedział laureat i zaprosił publiczność do udziału w koncercie "The Music of John Powell", który rozpoczął się po uroczystości wręczenia nagrody". "Mam dla państwa do zaprezentowania wspaniałą muzykę" - zapowiedział.

Tegoroczny uhonorowany jest autorem ścieżek dźwiękowych do takich filmów jak "Pan i Pani Smith", "X-Men", "Tożsamość Bourne'a" i "Han Solo: Gwiezdne wojny - historie". Miłośnicy animacji bezbłędnie z kolei rozpoznają dźwięki do animacji takich jak "Shrek", "Kung Fu Panda", "Rio", "Uciekające kurczaki" i "Jak wytresować smoka" - muzyka do tej ostatniej doceniona została nominacją do Oscara i BAFTY.

Nagroda im. Wojciecha Kilara przyznawana jest "wyjątkowym i oryginalnym kompozytorom muzyki filmowej za całokształt twórczości". To wspólna inicjatywa miasta Katowice i instytucji Katowice Miasto Ogrodów oraz miasta Krakowa i Krakowskiego Biura Festiwalowego. Sobotnia uroczystość odbyła się w ramach trwającego do niedzieli pod Wawelem 15. Festiwalu Muzyki Filmowej (FMF).