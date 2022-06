Kraków: Charytatywny koncert dla pacjentów kliniki endokrynologii – w sobotę

Na poprawę diagnostyki i leczenie pacjentów onkologicznych Kliniki Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zostanie przeznaczony dochód ze sprzedaży biletów na koncert, który odbędzie się w sobotę w klubie Studio w Krakowie.

Wieczór zwieńczy festiwal Black or White, popularyzujący wiedzę o chorobach neuroendokrynnych - zarówno wśród pacjentów, jak i wśród medyków.

Podczas koncertu zaplanowanego na sobotę na scenie wystąpią m.in. Stanisław Sojka i Edyta Krzemień oraz zespoły zespół wokalny Colour Voices i Star_si. Artystom towarzyszyć będzie orkiestra festiwalowa "OF BOW" pod dyrekcją Karola Pyki. Koncert poprowadzi Ewa Drzyzga.

Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany fundacji Pro Endocrinologia, działającej przy Klinice Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego. Zebrane środki posłużą poprawie diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych pozostających pod opieką oddziału.

Festiwal Black or White odbywa się w Krakowie po raz szósty. "Festiwal to nie tylko koncert, ale i inne wydarzenia. Inicjatywa ta ma szerzyć wiedzę o nowotworach neuroendokrynnych, ma zachęcać pacjentów do badania się" - powiedziała na konferencji prasowej we wtorek dr hab. Anna Sowa-Staszczak, kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

84. proc. pacjentów, u których rozpoznano nowotwór neuroendokrynny nigdy wcześniej nie słyszała o tej chorobie. Prawie 50 proc. pacjentów przyznaje, że przed postawieniem prawidłowej diagnozy, korzystali z co najmniej pięciu innych porad lekarskich. Średni czas od rozpoznania do pierwszych objawów guza neuroendokrynnego wynosi 5-7 lat.

"Ważne, aby pacjenci jak najszybciej trafiali do lekarza, aby jak najszybciej mieli postawioną diagnozę, aby w jak najmniejszym stopniu zaawansowania choroby rozpoczynali leczenie" - zaznaczyła prof. Alicja Hubalewska-Dydejczyk, kierownik Oddziału Klinicznego Endokrynologii, Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig poinformował, że niewiele jest festiwali o charakterze medyczno-muzycznym i miasto rzadko się w nie angażuje. Festiwal Black or White otrzymał jednak wsparcie miasta, ponieważ - jak powiedział wiceprezydent - klinika endokrynologii zasługuje na to, na uznanie zasługują też lekarze, którzy oprócz wykonywania codziennych obowiązków zawodowych, poświęcają swój wolny czas na działania profilaktyczne, w tym na angażowanie się w festiwal.

Symbolem nowotworów neuroendokrynnych (NET) jest zebra. Dwa kolory - biały i czarny, z trudnym do ustalenia faktem, czy zwierzę jest czarne w białe, czy białe w czarne pasy - nawiązują do trudności z różnicowaniem tych nowotworów na tle innych, powszechnie występujących chorób.

Nowotwory neuroendokrynne rozwijają się z komórek neuroendokrynnych obecnych w całym organizmie, najczęściej w jelicie cienkim (około 30 proc. przypadków), jelicie grubym, odbytnicy, wyrostku robaczkowym, trzustce i w żołądku. Mogą latami nie dawać charakterystycznych objawów. Szacuje się, że ponad połowa nowotworów NET wykrywana jest przypadkowo, podczas badań endoskopowych, np. gastroskopii, kolonoskopii czy w trakcie przeprowadzanego zabiegu operacyjnego.