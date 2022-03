Kraków: Coraz więcej ukraińskich dzieci trafia do szpitala św. Ludwika

Coraz więcej dzieci ukraińskich uchodźców zgłasza się, bezpośrednio z krakowskiego dworca głównego, do znajdującego się w pobliżu szpitala im. św. Ludwika. Znajdują tu pomoc lekarską, mogą też liczyć na konsultacje z psychologiem i terapię chorób rzadkich.

Dzieci, ale i dorośli, zgodnie z zapowiedziami NFZ, mają zagwarantowane świadczenia nieodpłatnie. "W związku z coraz bardziej niszczycielską wojną do Polski wciąż przybywa więcej ludzi potrzebujących opieki medycznej" - powiedziała w poniedziałek pediatra ze szpitala św. Ludwika w Krakowie Marta Banach-Górnicka.

Jak przekazała, placówka przygotowała dodatkowe łóżka, dzieci znajdą też pomoc w poradniach specjalistycznych. Szpital zwiększył liczbę personelu izby przyjęć oraz sprawującego dyżury, utworzono awaryjne listy dyżurowe lekarzy i pielęgniarek.

Mali pacjenci mogą liczyć na pomoc psychologa i psychiatry, leczenie chorób rzadkich, dostęp do dokumentacji medycznej w dwóch językach. Poradnia Chorób Zakaźnych będzie prowadziła indywidualne kalendarze szczepień dla dzieci ukraińskich - m.in. przeciwko COVID-19, odrze i polio.

Część uchodźców trafia do szpitala bezpośrednio z dworca głównego, jeszcze przed znalezieniem tymczasowego lub stałego miejsca pobytu. "Ogromnym wyzwaniem jest poszukiwanie dla nich miejsca, w którym mogliby się zatrzymać, abyśmy byli w stanie bezpiecznie wypisać ich ze szpitala. Każda pomoc w takiej organizacji byłaby niezastąpiona" - zwróciła uwagę lek. Marta Banach-Górnicka.

Szpital liczy na pomoc ukraińskojęzycznych wolontariuszy w przypadku znacznego wzrostu liczby pacjentów. Póki co w tłumaczeniach pomagają ukraińscy studenci. Poza barierą językową problemem jest brak pieniędzy, przez co uchodźcy nie mogą zrealizować recept i wykupić leków. "To będzie wymagało dodatkowych działań. Staramy się być elastyczni i nadążać za zmieniającą się z godziny na godzinę sytuacją" - powiedziała pediatra. Dodała, że problemem jest komunikacja z uchodźcami z Ukrainy pochodzącymi z krajów azjatyckich i afrykańskich, którzy nie znają żadnego europejskiego języka.

Personel szpitala św. Ludwika wolontariacko zaangażował się w pomoc medyczną dzieciom przybywającym do różnych hoteli i ośrodków oferujących uchodźcom tymczasowe zakwaterowanie.

"Oczekujemy na decyzje ustawodawcze wprowadzające ogólne zasady udzielania świadczeń zdrowotnych uchodźcom. Z uwagi na brak takowych, w swoim postępowaniu kierujemy się zapowiedziami i komunikatami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia" - wskazała pediatra.