Kraków: Daria Gosek-Popiołek (Razem) o swojej kampanii: to był zespół kobiet

Ta kampania była wyjątkowa; to był zespół kobiet, współkandydatek – powiedziała o swojej kampanii wyborczej Daria Gosek-Popiołek, która okazała się "czarnym koniem" wyborów w Krakowie i startując z drugiego miejsca na liście Nowej Lewicy zdobyła 39 054 głosy – o 22 746 więcej niż "jedynka" tej listy - Maciej Gdula.

"Ta kampania była wyjątkowa. To był zespół kobiet, współkandydatek" - powiedziała na briefingu prasowym we wtorek Daria Gosek-Popiołek, podkreślając - wraz z innymi kandydatkami z listy Nowej Lewicy - ich zespół jest gotowy do pracy i że będą pracować przez kolejne cztery lata.

Jej zdaniem po ośmiu latach rządów PiS, opozycja ma szanse wprowadzić zmiany systemowe. Wśród najważniejszych postulatów posłanka wymieniła: prawa kobiet, prawa pracowników i skrócony tydzień pracy, ochrona środowiska, rozwiązanie kryzysu w mieszkalnictwie.

W okręgu krakowskim (nr 13), obejmującym Kraków oraz powiaty krakowski, miechowski i olkuski, w wyborach do Sejmu największe poparcie uzyskała Koalicja Obywatelska - w okręgu 30,73 proc. poparcia, a w samym Krakowie 34,35 proc.

Prawo i Sprawiedliwość w okręgu uzyskało 30,68 proc., zaś w samym Krakowie - 25,07 proc. Trzecia Droga uzyskała w okręgu 16,06 proc., w Krakowie - 17,39 proc. Nowa Lewica uzyskała w okręgu 11,04 proc., a w Krakowie - 12,98 proc.