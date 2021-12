Kraków: Do końca marca MOCAK zbiera buty na wystawę artysty z Nowego Jorku

Do końca marca Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie będzie przyjmować od wszystkich zainteresowanych niepotrzebne buty – powstanie z nich instalacja artysty z Nowego Jorku Sisleja Xhafy. Praca ma nawiązywać do nielegalnej imigracji.

"Nowojorski artysta Sislej Xhafa w związku z udziałem w zbliżającej się wystawie +Polityka w sztuce+ zaprasza do oddania starych, niepotrzebnych butów na potrzebę instalacji, będącej odniesieniem do tego, co określa się mianem nielegalnej imigracji" - poinformował MOCAK.

Zgodnie z zapowiedziami, z tysiąca niepotrzebnych butów uformowany zostanie szkielet "barki". Praca ma zachęcić do zadawania pytań, zastanowienia się, gdzie są pasażerowie tytułowej łodzi, od czego uciekali i jak skończyła się ich wyprawa.

Wystawa "Polityka w sztuce" będzie dostępna w muzeum MOCAK od 29 kwietnia do 25 września.

Jak powiedziała PAP Kamila Biedrońska z MOCAK-u, samego artysty Sisleja Xhafy prawdopodobnie nie będzie osobiście na wystawie, ale placówka chciałaby stworzyć okazję wszystkim zainteresowanym do spotkania z nim w formie online.

Wystawa w Krakowie powstanie w ścisłej współpracy z Xhafą. Kuratorami prezentacji są Maria Anna Potocka, Agnieszka Sachar, Martyna Sobczyk, a koordynatorem Mirosława Bałazy.

"Dawniej sztuka służyła umacnianiu władzy. Obecnie służy jej kontrolowaniu i podważaniu. Kiedyś artyści wspierali swoim talentem potęgę systemów politycznych. Dzisiaj wnikliwie i krytycznie obserwują polityków" - czytamy w tekście kuratorskim przesłanym PAP.

Zgodnie z zapowiedziami, wystawa "Polityka w sztuce" pokaże, w kilku działach, "podejrzliwe oraz krytyczne spojrzenie współczesnych twórców na posunięcia władzy, ujawniając i piętnując sztuczność oraz zakłamanie strategii politycznych". "Wystawa ma na celu nie potępianie polityki, ale pokazanie, że jest ona obszarem etycznie labilnym, w którym człowiek łatwo ulega moralnemu zepsuciu" - napisali kuratorzy.

Ekspozycji będzie towarzyszyć polsko-angielska publikacja.

Sislej Xhafa urodził się w 1970 r. w mieście Peć w Kosowie. Albański artysta wychował się w Jugosławii, od 2000 r. mieszka i tworzy w Nowym Jorku. Zajmuje się performansem, instalacjami, rzeźbą, rysunkiem. Wcześniej w Polsce miał indywidualną wystawę "Głusza myśli" w Galerii Sztuki Współczesnej BWA Sokół w Nowym Sączu.