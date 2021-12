Kraków: Dyrektor szpitala Rydygiera: to był piekielnie trudny rok

To był piekielnie trudny rok dla pacjentów i ich rodzin, wykańczający dla pielęgniarek, lekarzy, ratowników i wszystkich, którzy na którymkolwiek odcinku walki z covid działają – powiedział o mijającym roku prezes szpitala Rydygiera w Krakowie Artur Asztabski.

Ocenił także, że rok 2021 był nieprzewidywalny dla osób zarządzających placówkami medycznymi. "To może zabrzmi mocno, ale to był czas, o którym chcemy już zapomnieć. I oby nie do powtórzenia kiedykolwiek" - powiedział prezes lecznicy, która koordynowała również pracę szpitala tymczasowego w hali Expo.

W przesłanym w poniedziałek PAP podsumowaniu, z danymi od stycznia do listopada, szpital podał, że na 25 oddziałów dysponujących 611 łóżkami, trafiło 31 273 pacjentów. Średni czas pobytu pacjenta w lecznicy to 4,67 doby.

1029 pacjentów z COVID-19 w mijającym roku leczonych było na wszystkich oddziałach izolacyjnych, wraz z zapleczem szpitala tymczasowego.

W ramach całodobowej opieki ambulatoryjnej udzielono 18 877 porad. Odbyły się 60 683 wizyty pacjentów w ramach opieki POZ. 29 przyszpitalnych poradni specjalistycznych udzieliło 165 289 porad i konsultacji lekarskich. W ramach działalności Zakładu Rehabilitacji Szpitala Rydygiera wykonano 25 429 zabiegów rehabilitacyjnych.

Placówka zwróciła uwagę na swoje sukcesy, zwłaszcza w dziedzinie onkologii. To - jak podano - najlepszy szpital w Małopolsce i trzeci pośród 35 polskich szpitali, oferujący wysoki poziom opieki i usług medycznych dla osób z chorobą nowotworową (ranking fundacja Alivia 2021, potwierdzony przez małopolski NFZ). Szpital Rydygiera jest trzecim najlepszym polskim szpitalem spośród 2 tys. podmiotów medycznych reprezentujących 25 krajów świata (ranking World's Best Hospitals 2021).

Lecznica przewiduje, że na koniec 2021 r. osiągnie dodatni wynik finansowy - pomimo inflacji i dynamicznie zmieniających się cen leków oraz materiałów medycznych. Jak podkreślono, mimo kosztochłonnych inwestycji, w szpitalu Rydygiera udało się podnieść wynagrodzenia niemal wszystkim grupom zawodowym.

W całym 2021 r. budynek szpitala zastawiały rusztowania i blokady ekip remontowych, kontynuujących kompleksową termomodernizację. W obiekcie wprowadzono także rozwiązania przyjazne dla środowiska, m.in. ekologiczne ogrzewanie.

Opisując najbliższe plany placówka wskazała, że najważniejszym wyzwaniem będzie budowa dwóch niezależnych budynków, do których mają być docelowo przeniesione przychodnie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, POZ oraz szpitalna apteka. Inwestycja ta, według szacunków szpitala, nie tylko zwiększy bezpieczeństwo pacjentów, ale może wygenerować oszczędności na poziomie 20 proc.

Wśród ponoworocznych planów placówki jest otwarcie wysokospecjalistycznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, który powstanie z połączenia dotychczasowych Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Oddziału Urazów Wielonarządowych, Ortopedii i Neuroortopedii. Na nowym oddziale będą 52 łóżka. Szpital planuje też m.in. zakupić sprzęt do diagnostyki pacjentów covidowych.

"Stałe zwiększanie poziomu bezpieczeństwa i jakości usług medycznych jest naszym priorytetem; mamy trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie Bezpieczny Szpital Przyszłości, a przed miesiącem dostaliśmy pozytywną ocenę audytorów Centrum Monitorowania Jakości, którzy przyznali Szpitalowi Rydygiera certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia w zakresie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. To dowód na to, że idziemy w dobrym kierunku" - powiedział Artur Asztabski.

W 2021 r. od 19 marca do końca maja działał szpital tymczasowy w hali Expo. W tym czasie hospitalizowano tam 452 osoby. Opiekę nad chorymi sprawował interdyscyplinarny zespół medyczny, w skład, którego weszły 142 osoby oddelegowane ze szpitala Rydygiera. Do dziś w hali Expo pozostaje podlegający Rydygierowi punkt szczepień, w którym na dzień 1.12.2021 r. zaszczepiono 135 429 osób.

W związku z tegoroczną jesienną falą pandemii, w połowie listopada szpital Rydygiera, na bazie całkowicie przekształconego Oddziału Kardiologicznego, uruchomił specjalny oddział covidowy z 22 łóżkami bazowymi, do których z Oddziału Intensywnej Terapii dołączono 5 łóżek respiratorowych. "Już po trzech dniach od uruchomienia oddziału izolacyjnego okazało się, że trzeba likwidować w szpitalu kolejny oddział, bo sytuacja z godziny na godzinę stawała się dramatyczna. Najpierw podjęliśmy decyzję o przekształceniu Oddziału Rehabilitacji, z którego pozyskaliśmy dodatkowych 40 łóżek, a po 10 kolejnych dniach przekształceniu uległ jeszcze jeden z naszych Oddziałów Ortopedii. To ostatecznie dało nam 84 łóżka covidowe i oznaczało też ograniczenie planowanych operacji, gdyż Oddział Intensywnej Terapii zmniejszył się o 10 łóżek respiratorowych" - wspominał prezes placówki i dodał: "To zwyczajnie, po ludzku, bardzo trudna sytuacja, z której trudno znaleźć jakieś logiczne wyjście".

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie jest instytucją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.