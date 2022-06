Kraków: Fala upałów – zakaz postoju i przejazdu dorożek na Rynku Głównym

W związku z falą upałów od wtorku, w godz. od 9.30 do 19, zakazany będzie postój i przejazd dorożek na Rynku Głównym w Krakowie – poinformował w poniedziałek magistrat. Upały dochodzące do 36 stopni Celsjusza prognozowane są w Małopolsce od środy do piątku.

Od 20 czerwca aktualne jest ogłoszenie o zamknięciu postoju stałego dla dorożek konnych na Rynku Głównym. Nie było jednak zakazu przejazdu dorożek przez Rynek. "Mając na uwadze bezpieczeństwo powożących oraz zwierząt zaprzęgowych, wszyscy powożący są zobowiązani do korzystania z wyznaczonych, zacienionych postojów zastępczych przy Barbakanie i na alejkach Plant - w rejonie ulic Podzamcze, pomiędzy ul. Sienną a Mikołajską" - zakomunikował urząd miasta.

Dorożkarze mają obowiązek zapewnić koniom należytą ochronę przed nadmiernym obciążeniem, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które zagrażają ich zdrowiu lub życiu.

Ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia o upałach obowiązuje na większości terenu Małopolski co najmniej do wtorku wieczorem. Synoptycy przewidują, że od środy do piątku temperatura w Krakowie może wynieść od 34 do 36 stopni Celsjusza w cieniu.