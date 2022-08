Kraków: Festiwal filmów ekologicznych – od niedzieli przez osiem dni

Projekcje, dyskusje z twórcami i ekspertami oraz warsztaty edukacyjne wypełnią program piątego festiwalu filmów ekologicznych Green Film Festival, który rozpocznie się w niedzielę w Krakowie i potrwa osiem dni.

Jak poinformowali organizatorzy piątego Green Film Festivalu, miasteczko festiwalowe stanie na bulwarze Czerwieńskim u podnóża Wawelu. Tu codziennie, od godz. 17 do nocy, odbywać się będą pokazy filmowe w głównym kinie plenerowym na ponad 200 osób oraz w kinie kameralnym w hali namiotowej. Będzie okazja do dyskusji z twórcami, ekspertami oraz do uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych.

"Jak powstrzymać masowe wymieranie? W trakcie ośmiu festiwalowych dni pokażemy, co my jako ludzie możemy zrobić w perspektywie najbliższych 20-30 lat, aby nie zatracić bioróżnorodności fauny i flory, która warunkuje istnienie gatunku ludzkiego" - zapowiedzieli Grzegorz Dukielski i Piotr Biedroń z fundacji organizującej przegląd.

Tegoroczna edycja ma zwrócić szczególną uwagę na masowe wymieranie gatunków. W zapowiedzi festiwalu czytamy, że "współcześnie tracimy 100 razy szybciej różnorakie chodzące, pływające i fruwające po Ziemi stworzenia, niż działoby się to naturalnie". Według danych organizatorów na planecie jest ponad 8 mln rodzajów gatunków fauny i flory, podczas gdy jeszcze przed wiekiem, w 1922 r., było ich prawie 11 milionów.

Festiwalowe filmy będzie można obejrzeć także online, w serwisie vod.greenfestival.pl.