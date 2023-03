Kraków: "Genialna przyjaciółka" Eleny Ferrante na scenie Narodowego Starego Teatru

To opowieść o stawaniu się, przymierzaniu do tego, kim jestem, kim mogłabym być i przeglądaniu się w sobie - spektakl "Genialna przyjaciółka" na podstawie powieści Eleny Ferrante w reżyserii Eweliny Marciniak będzie można oglądać od piątku na narodowej scenie w Krakowie.

"Przyjaźń między Eleną i Lilą jest dla mnie opowieścią o stawaniu się, przymierzaniu się do tego, kim jestem, kim mogłabym być i przeglądaniu się w sobie" - wyjaśniła podczas próby medialnej reżyser spektaklu. "Mamy dwie dziewczynki, które dorastają w biednej dzielnicy Neapolu w latach 50. i próbują się z tej biedy wyrwać - jedna drogą wojującego kapitalizmu chce ciągle więcej, mocniej, bardziej, druga z dystansem obserwuje, krok po kroku przechodzi z gimnazjum do liceum, aż wreszcie trafia na studia do Pizy. W tych bardzo różnych drogach one jednak wciąż są sobie bliskie, wciąż ze sobą konkurują, tego samego się boją. Pokazywanie tego procesu stawania się, przeglądania się w sobie, unikania pewnych szufladek było dla mnie tutaj bardzo interesujące" - powiedziała PAP Ewelina Marciniak.

Dodała, że na scenie silniejszym głosem niż u autorki powieści wybrzmią postaci męskie. "To co jest dla mnie interesujące, co Ferrante zaniedbuje, to postać Alfonsa, który jest jedynym homoseksualistą w powieści, i to na obrzeżach tej powieści. Więc ja z tych obrzeży tę postać wydobywam i nie daję jej może tak samo dużo miejsca, jak Ferrrante, ale na pewno udzielam jej mocniejszego i bardziej autentycznego głosu" - zaznaczyła.

W tej roli wystąpi Wacław Zimpel, który odpowiada jednocześnie za wykonywaną podczas spektaklu na żywo muzykę. "Powstawała ona w taki bardzo organiczny sposób podczas prób, z improwizacji, poprzez improwizację szukaliśmy organicznych połączeń muzyki z tekstem. Czasami ona tworzy kontrapunkt do emocji aktorów, czasami im towarzyszy" - powiedział Zimpel.

Choć cała historia rozgrywa się na przestrzeni wielu lat, widzowie nie zobaczą na scenie prowadzonej linearnie opowieści, ale sytuacje pochodzące z różnych czasoprzestrzeni. Na miejsce i czas będzie wskazywać m.in. scenografia Natalii Mleczak.

"Gramy z tą percepcją czasu i przeskokami czasowymi; scenografia bierze w tym udział i jest bohaterem, który nas przenosi w różne przestrzenie, czasy, historie bohaterów" - wyjaśniła Mleczak.

Premiera "Genialnej przyjaciółki" w piątek na Scenie Kameralnej Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej przy ul. Starowiślnej 21 w Krakowie.