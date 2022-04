Kraków: Goethe-Institut w nowej siedzibie i z nową ofertą kulturalną

Kursy językowe, bezpłatny dostęp do bogato wyposażonej biblioteki, a także szeroka oferta kulturalna, m.in. transmisje koncertów na żywo i dyskusje na styku literatury i muzyki - to oferta Goethe-Institutu w Krakowie, który rozpoczyna działalność w nowej siedzibie.

"Po długim okresie pandemii możemy rozpocząć działalność w nowym budynku, co też zainspirowało nas do zorganizowania nowych przedsięwzięć" - zapowiedział Claus Heimes, dyrektor Goethe-Institut w Krakowie, podczas środowego spotkania z dziennikarzami.

Kierowana przezeń instytucja, która przez wiele lat mieściła się na Rynku, znalazła nową siedzibę przy ul. Podgórskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Galerii Kazimierz. W ceglanym budynku znajdują się nowoczesne sale edukacyjne, a także wielofunkcyjne pomieszczenia, takie jak bogato wyposażona biblioteka. Będzie ona pełniła funkcję zarówno wypożyczalni, jak i sali koncertowej i kinowej oraz sali, w której odbywać będą się wydarzenia literackie i dyskusyjne. To tam bezpłatnie korzystać można z ponad 8,5 tys. tytułów w języku niemieckim, z dziedzin takich tak literatura piękna i popularnonaukowa, czy klasyka i nowości na niemieckim rynku wydawniczym; uczyć będzie można się też z materiałów przeznaczonych do nauki do egzaminów językowych.

Goethe-Institut tradycyjnie skupia się bowiem na działalności edukacyjnej, czyli prowadzeniu kursów i przygotowaniu do egzaminów, zarówno w siedzibie, jak i w formule online. W sferze działań kulturalnych instytucja podjęła współpracę z Akademią Sztuk Pięknych i jeszcze w tym roku chce pokazać u siebie cztery wystawy. Planuje też organizowanie transmisji na żywo koncertów Filharmoników Berlińskich. Ponadto zorganizuje spotkania w ramach cyklu "Literatura i muzyka".

"W niemieckim kręgu kulturowym jest wiele związków pomiędzy literaturą a muzyką, o których wiemy lub o których słyszeliśmy. A my postanowiliśmy ze specjalistami zarówno z jednej, jak i z drugiej dziadziny, zacząć zadawać pytania na przykład o to, jak obraz literacki wpływa na interpretację utworu muzycznego" - podkreśliła kierowniczka biblioteki Elżbieta Jeleń.

Cykl rozpocznie się od kwietniowego "spotkania" z Clarą i Robertem Schumannami, podczas rozmowy na temat "muzyki, miłości i melancholii". "Gdyby żyli w naszych czasach, to byliby parą celebrycką, która przyciągałaby niesamowitą uwagę wszystkich. Dwójka wybitnych artystów, obydwoje zaczęli uczyć się gry na pianinie w wieku pięciu lat. Clara pierwszy występ miała, gdy miała lat dziewięć - uchodziła za cudowne dziecko, koncertowała w całej Europie" - przypomniała Jeleń. "Robert Schumann przez długi czas uchodził za męża Clary, ale musiał w końcu wyjść z jej cienia. Później wszystko się pozmieniało i został on wybitnym kompozytorem" - dodała.

Każde z pięciu spotkań będzie okazją do dyskusji wokół innej postaci, która na trwałe zapisała się w historii kultury Niemiec. Część z nich zakończy się koncertami. Szczegółowe informacje o całej ofercie znaleźć można na stronie internetowej instytutu.