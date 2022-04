Kraków: Grób Pański u pijarów - w tym roku w kolorach ukraińskiej flagi

Kwietne aranżacje w kształcie krzyży, a w tle inne krzyże - połamane i chaotycznie rozrzucone, umieszczone na żółto-niebieskim tle - to główne elementy Grobu Pańskiego w krypcie kościoła pijarów w Krakowie. Jego motywem jest wojna w Ukrainie i walka z cierpieniem, które dotyka każdego z nas.

Co roku motywy wykorzystywane przy planowaniu wystroju Grobu Pańskiego nawiązują do aktualnych wydarzeń - tym razem jest to wojna, która toczy się w Ukrainie. "Nie chciałem, żeby było to nachalne i zbyt mocno rzucające się w serce, ale żeby ktoś sam być może doszedł do tego, że może się pomodlić i pomyśleć o tej sytuacji - w wolności" - podkreślił o. Piotr Wiśniowski, autor tegorocznej aranżacji. Jak tłumaczył w rozmowie z dziennikarzami, choć nawiązania do wojny są wyraźne, to głównym motywem pozostają zmagania - mniejsze i większe - które toczy każdy z nas.

Tył Grobu Pańskiego jest podświetlony na kolory niebieski i żółty, a znajdujący się na ich tle krajobraz przestawia zniszczenie i chaos oraz leżące, połamane krzyże. W bliższym planie natomiast widać kwietne aranżacje również w kształcie krzyży, obok których na wysokim postumencie umieszczona została monstrancja.

"W dalszej części grobu znajdują się krzyże, z którymi się zmagamy i których nie akceptujemy, które najchętniej byśmy zostawili, porzucili; nie potrafimy wyciągnąć z nich żadnej pozytywnej nauki ani odnaleźć w tym wszystkim jakiegoś dobra" - wyjaśnił o. Wiśniowski. "Natomiast krzyże kwitnące symbolizują wszystkie trudności, problemy dnia codziennego, które oczywiście dalej są krzyżem, ale potrafimy odnaleźć w nich coś dobrego i pozytywnego, a przynajmniej szukamy tego dobra" - podkreślił zakonnik.

Z symboliki płynie przekaz, że nawet najgorszy czas musi mieć swój kres, a problemy zostaną w końcu zwalczone. "Jest w tym wszystkim też nadzieja, że z wojny przejdziemy do przodu - tam, gdzie znajduje się Najświętszy Sakrament; ze zniszczenia do porządku i ładu, ze śmierci do życia, od wojny do pokoju. To cicha modlitwa o to, żeby ten konflikt zakończył się jak najszybciej" - powiedział o. Wiśniowski.

Ojcowie pijarzy przez lata urządzali Grób Pański, nawiązując do aktualnych wydarzeń i problemów. W latach 70. i 80. aranżacje były manifestacją niezależności, buntu i oporu; później swoje przedstawienia męki Pańskiej prezentowali tam artyści. W latach 2005-08 aranżacji Grobów Pańskich w krypcie podejmował się pijar, o. Szymon Kurpios. W 2010 r. po raz pierwszy ogłoszony został otwarty konkurs. Przygotowane prace nawiązywały do ważnych rocznic i problemów społecznych, np. aborcji, eutanazji, samobójstw młodzieży, czy kwestii uchodźców.