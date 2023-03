Kraków: Kierownik budowy i inspektor z zarzutami w związku z pożarem archiwum miejskiego

Kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego to dwie kolejne osoby, które usłyszały zarzuty w związku z pożarem krakowskiego archiwum miejskiego – poinformował we wtorek rzecznik prasowy prokuratury okręgowej Janusz Hnatko.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Zarzuty postawione tym osobom, jak wyjaśnił w rozmowie z PAP Hnatko, dotyczą procesu inwestycyjnego budowy i oddania obiektu do użytkowania w latach 2017 i 2018. Kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego nie przyznali się do zarzucanych im czynów.

Łącznie w sprawie pożaru archiwum miejskiego zarzuty ma sześć osób. W styczniu zarzuty usłyszeli strażak, pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz rzeczoznawca, który wydawał opinię o zabezpieczeniach budynku. Osoby te mogły poświadczać nieprawdę w dokumentacji budowy.

"Postępowanie cały czas trwa. Badamy dokumenty, przesłuchujemy świadków. Analizujemy sprawę od procesu inwestycyjnego, przez budowę, oddanie do użytkowania" - mówił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Prokuratura 8 lutego 2021 r. wszczęła śledztwo w sprawie umyślnego spowodowania pożaru zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach, czyli budynkowi archiwum, o bliżej nieustalonej wartości.

Pożar Archiwum Miasta Krakowa wybuchł 6 lutego 2021 wieczorem, a został ugaszony 11 lutego - po blisko 112 godzinach akcji. W kolejnych dniach strażacy dogaszali pogorzelisko. W sumie w działaniach brało udział ponad 800 strażaków, ok. 100 dziennie.

Ogień zniszczył dwie hale, w których miasto przechowywało blisko 20 km bieżących akt. Trzecia z nowoczesnych hal archiwum ocalała - nie była jeszcze oddana do użytku.

Dotychczas do krakowskiego urzędu wróciło ok. 157 metrów bieżących uratowanych akt. Są one porządkowane i ewidencjonowane pod nadzorem konserwatorów papieru.

W archiwum przechowywane były dokumenty, które powstały w urzędzie miasta i podległych mu jednostkach, m.in.: akta osobowe byłych pracowników magistratu, dawne druki meldunkowe; także dokumenty z 72 już zlikwidowanych miejskich jednostek.