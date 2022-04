Kraków: Kolejna rozprawa ws. wypadku Szydło - przed sądem b. funkcjonariusz BOR

Piotr Piątek, jeden z b. funkcjonariuszy BOR, którzy ponad pięć lat temu brali udział w wypadku z udziałem m.in. ówczesnej premier Beaty Szydło, ma zostać przesłuchany podczas wtorkowej rozprawy przed krakowskim sądem okręgowym.

"Tak jak już wcześniej, w grudniu powiedziałem, tak teraz będę podtrzymywał to, że podczas tego przejazdu sygnały świetlne były włączone, ale sygnałów dźwiękowych włączonych nie mieliśmy" - zapowiedział Piotr Piątek (zgodził się na podawanie nazwiska - PAP) w rozmowie z dziennikarzami, tuż przed rozpoczęciem rozprawy. Toczy się ona z wyłączeniem jawności.

Obrońca oskarżonego w tej sprawie wniosek o przesłuchanie Piątka złożył po grudniowej publikacji "Gazety Wyborczej", która napisała, że funkcjonariusze b. Biura Ochrony Rządu, którzy w 2017 r. brali udział w wypadku auta, którym jechała Szydło, składali fałszywe zeznania w śledztwie dotyczącym okoliczności zdarzenia. W rozmowie z gazetą przyznał to Piątek - jeden z oficerów, b. funkcjonariusz BOR.

Reprezentujący b. funkcjonariusza, adw. Ryszard Kalisz mówił we wtorek dziennikarzom, że spodziewa się krótkiej rozprawy, podczas której Piątek złoży zeznania jako świadek w sprawie. "Jego zeznania będą takie, jak jego wypowiedzi publiczne przed dwoma, trzema miesiącami. O ile wiem, innych dowodów z zeznań pozostałych oficerów BOR, którzy brali udział w wypadku, sąd nie dopuścił" - wyjaśnił.

"Kiedy ja byłem ministrem i jeździłem w kolumnie, nie było możliwości, żeby pomiędzy jeden a drugi samochód w kolumnie, zmieścił się jakiś inny samochód" - mówił Kalisz. W jego ocenie "ta władza cały czas nie chce doprowadzić do tego, żeby wyrok był sprawiedliwy i oddający zarówno stan faktyczny, jak i analizę prawną".

Obrońca oskarżonego w tej sprawie przyznał, że liczy na to, iż zeznania Piątka "będą miały niezwykle istotne znaczenie dla tego procesu, i być może będą ona stanowić początek jakiegoś istotnego przełomu w sprawie". Adw. Władysław Pociej podkreślił, że w jego przekonaniu "pełną winę za to zdarzenie ponosi funkcjonariusz BOR, nie Sebastian Kościelnik". "W tym wszystkim liczy się prawa - jeżeli (były) funkcjonariusz potwierdzi dzisiaj (przed sądem) to, co zaprezentował w mediach, będzie to dla mnie niezwykle istotne" - wskazał.

"Mam nadzieję, że finał postępowania będzie taki, że w końcu po tych wszystkich latach sprawiedliwość nastąpi" - podsumował Kościelnik.

W opisywanym przez "GW" wątku ewentualnych fałszywych zeznań w śledztwie, chodzi właśnie o sygnały dźwiękowe w rządowej kolumnie, które - jak zeznali funkcjonariusze BOR - były włączone w czasie, gdy wydarzył się wypadek. Kościelnik - kierowca seicento, w które uderzył pojazd z Szydło, twierdził jednak, że sygnałów nie było. Podobne zeznania złożyli inni świadkowie zdarzenia. Piątek przyznał w grudniowej rozmowie z "GW", że sygnały dźwiękowe były wyłączone.

Młodego kierowcę oświęcimski sąd uznał w 2020 r. winnym nieumyślnego spowodowania wypadku; zarazem warunkowo umorzył postępowanie na rok. Sąd uznał także, że za wypadek odpowiada też kierowca BOR. Z taką decyzją sądu nie zgodziła się ani prokuratura, ani obrona Kościelnika. W marcu ubiegłego roku ruszył proces odwoławczy w tej sprawie, który toczy się obecnie przed sądem okręgowym.

Do wypadku doszło 10 lutego 2017 r. w Oświęcimiu. Policja podała, że trzy rządowe samochody z Szydło (jej pojazd był w środku) wymijały fiata seicento. Jego kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto, którym jechała ówczesna szefowa rządu, a które w konsekwencji uderzyło w drzewo. Poszkodowana została premier oraz funkcjonariusz BOR. Prokuratura oskarżyła kierowcę fiata o nieumyślne spowodowanie wypadku.

Pod koniec ub.r. nowosądecka prokuratura poinformowała, że ponownie przeprowadzi śledztwo w związku z uszkodzeniem płyt DVD, które stanowiły dowody w sprawie wypadku. Na zniszczonych nośnikach znajdował się m.in. zapis przejazdu rządowej kolumny.